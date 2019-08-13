Выборы обрушили аргентинскую биржу

На фоне итогов предварительного голосования перед выборами в Аргентине ведущий индекс аргентинской биржи Merval упал на рекордные 37,93%, а песо – почти на 30%, сообщают информационные агентства.

Индекс упал до 27529,38 пункта, передает РИА «Новости».

Ряд аргентинских банков резко опустили курс песо к доллару. Через некоторое время песо отыграл обвал, но падение на 20% стало самым резким и сильным за 10 лет.

11 августа в Аргентине прошло предварительное голосование (праймериз), которое позволяет судить о том, какая из политических сил победит в октябре на выборах президента.

Коалиция действующего президента «Вместе за перемены» набрала всего 32,08% голосов, тогда как оппозиционный альянс «Фронт для всех» – 47,65%.