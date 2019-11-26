Москва заявила о невозможности признать киноцентр «Соловей» культурным наследием

Киноцентр «Соловей» на Красной Пресне не могут признать объектом культурного наследия в соответствии с российским законодательством, вопрос о необходимости его сохранения могут обсудить в общественном совете при Мосгорнаследии, сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

«Киноцентр на Красной Пресне, <...> называемый «Соловей», построен в 1989 году. По законодательству, чтобы принять его в объекты культурного наследия, должно пройти не менее 40 лет. Действительно, это острый обсуждаемый вопрос, тем не менее, можем обсуждать его на нашем общественном совете по культурному наследию, риторика работы с объектами культурного наследия в Москве меняется в лучшую сторону, но острых вопросов у нас хватает», – приводит слова Емельянова в ходе совместного заседания профильных комиссий Общественной палаты Москвы ТАСС.

Он добавил, что сейчас проводится обновление состава Общественного совета при департаменте, в него вошли эксперты в сфере культурного наследия и представители ОП Москвы, однако вопросы для обсуждения на следующих заседаниях пока не определены. Емельянов отметил, что департамент готов сотрудничать и взаимодействовать с любыми формами представления общественного мнения.

Ранее министр культуры Владимир Мединский заявил, что проблема с киноцентром «Соловей», будет решена. На месте «Соловья» или рядом с ним могут построить новый кинотеатр. Глава ведомства отметил, что правительство Москвы обсуждает с собственниками здания вопрос о сохранении системы показа авторского кино в том или ином виде в центре Москвы.

По словам зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексея Венедиктова, собственники киноцентра просят за него 6 млрд рублей, возможность выкупа обсуждается в мэрии.

В прошлом году издание «Ведомости» сообщило, что московские власти согласовали строительство многофункционального жилого комплекса площадью 83 тыс. кв. м на месте киноцентра «Соловей». На сайте Сhange.org появилась петиция за сохранение «Соловья», который известен своим репертуаром, а также показами авторского кино. После информации о закрытии киноцентра в Москве прошел согласованный митинг против сноса «Соловья». Против закрытия комплекса выступил также министр культуры. По данным издания, строить жилой комплекс на месте киноцентра намерены бывшие акционеры банка «Хованский».

Также председатель Союза кинематографистов Никита Михалков направил в мэрию Москвы письмо с просьбой выкупить кинотеатр «Соловей».

Как уточняет «Москва24», киноцентр должен закрыться 2 декабря 2019 года. Киноцентр «Соловей» был построен в 1989 году, в нем располагаются 24 зала.