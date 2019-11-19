Михалков призвал мэрию Москвы выкупить кинотеатр «Соловей»

Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков направил в мэрию Москвы письмо с просьбой выкупить кинотеатр «Соловей», на месте которого владельцы земли планируют возвести гостиничный комплекс.

В пресс-службе Михалкова подтвердили подлинность этого письма, передает ТАСС.

Михалков считает, что «Соловей» – один из самых крупных киноцентр с большим количеством кинозалов.

«Обращение [от Михалкова] поступило, рассмотрим в установленном порядке», – отметили в в пресс-службе мэрии Москвы.

Собственники здания кинотеатра хотят выручить за здание 6 млрд рублей, сообщил заместитель председателя Общественной палаты Москве Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале.

Он добавил, что мэр Москвы Сергей Собянин поручил «срочно рассмотреть» письмо Михалкова.

«И это при том, что в свое время именно Союз кинематографистов под председательством Михалкова продал свои акции этого здания за 6 млн долларов», – уточнил Венедиктов.

«Это оценка собственников. Когда начался конфликт, они говорили: «Выкупайте за 6 млрд рублей», – сказал Михалков в комментарии агентству.