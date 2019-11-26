Ким Кардашьян отказалась от селфи в бикини из-за «политического пробуждения»

Телезвезда Ким Кардашьян рассказала о том, почему сменила свою одежду на менее сексуальную, и ответила на вопрос о том, видит ли она себя президентом США.

Кардашьян в интервью The Cut подтвердила мнение журналиста о том, что в последнее время она одевается менее сексуально.

«Может быть, дело в том, что мой муж (музыкант Канье Уэст – прим. ВЗГЛЯД) как-то сказал, что иногда излишняя сексуальность – это слишком, и ему это не нравится. Я услышала его и поняла. В то же время он всегда дает мне возможность делать то, что я хочу. Но и у меня самой было пробуждение. Я поняла, что даже не могу прокрутить ленту Instagram перед своими детьми, потому что обнаженная натура появлялась на моем канале почти все время. И я определенно способствовала этому», – рассказала Кардашьян.

По ее словам, она осознала несоответствие своего образа, опубликовав в один день фото со встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, а на следующий день выложив селфи в бикини. «Тогда я подумала: «Надеюсь, они (Белый дом) этого не увидят. Я еще должен вернуться туда на следующей неделе», – вспомнила модель.

Она также отметила, что ее деятельность по реформе уголовного правосудия связана с тем, что четверо ее детей – афроамериканцы. «Это определенно так. Я хочу, чтобы у моих детей была справедливая жизнь. И я действительно считаю, что раса играет огромную роль в системе уголовного правосудия. … По статистике, каждый третий афроамериканец был арестован хоть в раз в жизни. Мне действительно тяжело осознавать это», – отметила фотомодель.

Кардашьян также выразила радость в связи с тем, что ее деятельность по тюремной реформе принесла результаты. «Я просто рада, что кто-то слушает и делает изменения. Я надеюсь, что у меня будут хорошие отношения со следующим президентом. Я надеюсь, что у меня все еще есть голос для поддержки людей внутри системы, которым все равно, кто подписывает их документ о помиловании», – заявила она.

Телезвезда отметила, что еще 10 лет назад и представить не могла, что сможет иметь политическое влияние в США, но добавила, что пока не может представить себя в президентском кресле.

«Это не то, чем я хочу заниматься. Я надеюсь, что всегда буду советником в каком-то смысле. Я надеюсь, что мы сможем предоставить действительно хорошие рекомендации по тюремной реформе, которые могут быть полезны для Белого дома», – добавила Кардашьян.

В октябре Ким Кардашьян, ее дети и сестра крестились в Армении и получили новые имена.