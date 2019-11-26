Лавров отреагировал на рекомендации ВАДА в отношении России

Министр иностранных дел Сергей Лавров призвал не делать поспешных выводов в связи с рекомендацией исполкому Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отстранить Россию от международных соревнований.

«Пока это только рекомендация, насколько я знаю. Это рекомендация комитета, которая должна быть рассмотрена ... руководящим органом. Я бы не стал сейчас делать каких-то поспешных выводов», – сказал министр, передает ТАСС.

Накануне стало известно, что комитет рекомендовал отстранить Россию от соревнований на четыре года. Кроме того, комитет ВАДА предложил исполкому запретить поднятие российского флага на любом крупном турнире в течение срока отстранения, а также запретить России принимать у себя какие-либо международные турниры.

В рекомендациях также отмечается, что РУСАДА придется заплатить штраф в размере 100 тыс. долларов, или 10% от дохода организации за год, также РУСАДА должно будет компенсировать WADA расходы на проведение расследования.



