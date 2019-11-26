Польша назвала условие эксплуатации МиГ-29

Власти Польши не будут выводить из эксплуатации стоящие на вооружении самолеты МиГ-29, пока не получат приобретаемые в США истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, заявил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

В понедельник генеральное командование Вооруженных сил Польши приняло решение возобновить эксплуатацию истребителей МиГ-29, которую ранее приостанавливало из-за крушения такой машины в Мазовецком воеводстве в центральной части страны этой весной. По словам Блащака, эти самолеты выведут из эксплуатации «не раньше того момента, когда в польской армии появятся современные самолеты F-35».

По словам польского министра, неправда, что польские пилоты не хотят летать на МиГ-29.

«Они востребованы в НАТО как партнеры на учениях, так как используют оборудование, которым располагают не входящие в альянс страны. Учения с использованием этого оборудования помогают обрести новые знания и умения», – передает ТАСС слова Блащака.

Касаясь запланированного приобретения F-35, министр сообщил, что пока стороны находятся на этапе переговоров.

«Думаю, что в начале будущего года мы представим детали согласованного договора с США. Эти современные самолеты, которые дадут польским ВВС преимущество над другими военно-воздушными силами, начнут службу и естественным образом заменят отслужившие МиГ-29», – сказал он.

В июне президент США Дональд Трамп заявил, что с Польшей достигнуты договоренности по закупке новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35.

В марте глава минобороны Польши заявил о планах технической модернизации вооруженных сил страны до 2026 года. Отмечалось, что приоритетом является укрепление военно-воздушных сил – планируется заменить самолеты Су-22 и МиГ-29 на американские истребители.

Напомним, в августе польские СМИ сообщали, что польская армия, скорее всего, откажется от дальнейшего использования советских истребителей МиГ-29, что приведет к нехватке у страны боевых самолетов.

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