Новый посол в Британии назвал приоритеты своей работы

Новый посол России в Великобритании Андрей Келин назвал своими основными задачами восстановление нормальной работы дипмиссии и создание новых правильных форматов отношений двух стран.

«Если говорить о приоритетах, то первым будет восстановление нормальной деятельности нашего посольства после крупного кризиса. Это совершенно необходимо сделать. Кроме того, в этой стране происходят большие перемены, и она, похоже, собирается жить в новом формате международных отношений (выход из Евросоюза). И в связи с этим вторая приоритетная задача: внимательно смотреть и быстро реагировать для того, чтобы создать новые правильные форматы наших двусторонних отношений, которые соответствовали бы новым реалиям Соединенного Королевства», – сказал посол.

По его словам, он прибыл в Британию с миссией улучшения отношений между странами, передает РИА «Новости».

По словам Келина, Лондон обижен на Москву из-за того, что та не поняла обвинений по ЧП в Солсбери.

«Аспект о влиянии истории с Солсбери на наши отношения я бы сформулировал так: в Лондоне в отношении нас выдвинули некоторые обвинения, но мы их не понимаем, так как они не содержат под собой ни документальной, ни доказательной базы. Поскольку мы эти обвинения не понимаем, то мы их и не принимаем. С другой стороны, выдвинув эти обвинения, в Лондоне на нас обиделись. Сложно сказать, как ситуация будет развиваться дальше», – сказал посол.

Он заверил, что намерен добиваться прояснения судьбы российских граждан – Сергея и Юлии Скрипалей, и посольство обязано защитить их. Келин напомнил, что дипмиссия направила десятки нот с просьбой разъяснить обстоятельства произошедшего и суть обвинений, однако ни на одну из них не было получено ответа.

«Пока мы не сдвинемся с этой точки, строить какие-то гипотезы или дискутировать не имеет смысла. Улучшение отношений может произойти лишь тогда, когда с британской стороны появятся политическая воля, интерес и готовность к возобновлению диалога. Могу заверить, что с нашей стороны такая готовность имеется. Но для танго, как говорят не только дипломаты, нужны двое», – подчеркнул посол.

Он также отметил, что Россию интересует ряд сфер сотрудничества с Британией, включая торговлю и экономику.

«Есть целый ряд (интересующих Россию) областей. В принципиальном плане в Москве мы провели «инвентаризацию» всех этих областей... У меня есть примерное понимание того, что нам нужно будет сделать. В том, что касается Brexit, я бы не сказал, что у нас есть твердая позиция о том, хорошо это или плохо для нас... Brexit дает – в нашем понимании того, как сейчас это происходит – некоторые дополнительные возможности, которые могут нас интересовать с точки зрения торговли и экономики», – сказал Келин.

Дипломат отметил, что Россия открыта к сотрудничеству при любом варианте развития событий в Британии. По его словам, не стоит отказываться от обсуждения возможности заключения двустороннего торгового соглашения между Москвой и Лондоном.

«Вопрос заключения нового двустороннего торгового соглашения также в повестке дня. Кроме того, у нас вообще нет никакого соглашения с Британией в сфере морского торгового судоходства, у нас есть очень старое авиационное соглашение. У нас нет соглашений в сфере торговли расщепляющимися материалами – там все основано на подходах Евросоюза», – сказал посол.

Ранее Келин заявил, что Москва может применить зеркальные меры в отношении британских журналистов в ответ на невыдачу Великобританией виз представителям российских СМИ.