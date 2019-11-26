Россия назвала оптимальный численный состав СБ ООН

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Генассамблеи международной организации назвал оптимальный численный состав Совета Безопасности ООН.

По словам дипломата, Россия, будучи постоянным членом СБ ООН, считает нужным придать ему «более представительный и сбалансированный характер, прежде всего за счет повышения представленности в нем развивающихся государств Африки, Азии и Латинской Америки», передает ТАСС.

«Выступаем за исправление исторической несправедливости в отношении Африки, количество мест которой в Совете не соответствует ни современной роли континента в международных делах, ни общему числу африканских государств», – подчеркнул Полянский.

В то же время он отметил, что «оптимальный численный состав [СБ ООН] не должен превышать «чуть более двадцати» членов».

«Выступаем за сохранение компактного характера состава Совета Безопасности, – сказал Полянский на заседании ГА ООН по вопросу о справедливом представительстве в СБ.

Напомним, в сентябре глава МИД России Сергей Лавров заявил о «перепредставленности» Запада в СБ ООН.

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