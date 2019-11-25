Правообладатель «Ждуна» потребовал от «Вконтакте» 5 млн рублей

Владелец авторских прав на образ «Ждуна» в России - компания «Си Ди Лэнд Контакт» - подала иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области на социальную сеть «Вконтакте» с требованием выплатить 5 млн рублей.

«Истец – ООО «Си Ди Лэнд Контакт». Ответчик - ООО «Вконтакте». Исковое заявление, сумма исковых требований - 5 млн рублей», – цитирует материалы суда ТАСС .

Дата заседания по иску пока не назначена, детали также не уточняются.

Ранее правообладатель «Ждуна» подал иск к Первому каналу с требованием выплаты 3 млн рублей.