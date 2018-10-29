Первому каналу вчинили трехмиллионный иск из-за Ждуна

Обладатель авторских прав на образ Ждуна – московское ООО «Си Ди Лэнд контакт» – подал иск к Первому каналу с требованием выплаты 3 млн рублей.

Согласно информации в картотеке дел, иск поступил в арбитражный суд Москвы 24 октября, однако к производству он еще не принят. Судьей будет Екатерина Титова, которая специализируется на делах о защите интеллектуальных прав и деловой репутации, пишет РИА «Новости».

По данным из материалов судебных разбирательств, 25 апреля 2017 года «Си Ди Лэнд контакт» заключил с автором образа Ждуна Маргарет ван Брифорт договор, по которому он становится обладателем исключительных прав на воспроизведение существа.

Ставший мемом Ждун нарисован в 2016 году художницей из Нидерландов ван Брифорт и символизирует терпеливое ожидание. Он представляет из себя создание без ног с головой морского слона.

В настоящий момент правообладатель подал десятки исков, ответчиками по которым являются как ИП и ООО, так и частные лица. В августе московский арбитражный суд взыскал 8,6 млн рублей с компании «Мегафон» за незаконное использование Ждуна в рекламных целях на своем сайте.

В 2017 году мемом со Ждуном россиянин проиллюстрировал действия ОБСЕ в Донбассе. Спустя три дня в интернете мем использовали, чтобы высмеять бывшего премьера Украины Юлию Тимошенко, которая караулила президента США Дональда Трампа у туалета.