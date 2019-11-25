Ребенок выжил после падения с девятого этажа в Москве

Пятилетний мальчик остался жив после падения с девятого этажа жилого дома на юго-востоке Москвы.

«На улице Подольская произошло падение ребенка пяти лет на козырек подъезда с девятого этажа 14-этажного дома», – сообщил представитель экстренных служб столицы, передает РИА «Новости».

Отмечается, что мальчик с множественными переломами направлен в больницу, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что в Москве после падения сквозь стеклянный пол госпитализирована школьница.