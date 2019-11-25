Провалившуюся сквозь стеклянный пол девочку госпитализировали в Москве

В Москве десятилетняя школьница попала в больницу после того, как проверила стеклянный пол на прочность.

25 ноября в школе №491 во время урока физкультуры девочка и другие освобожденные отправились на пятый этаж на занятия по шахматам. В классе, где проводился урок, был стеклянный пол.

Девочка решила попробовать, выдержит ли стекло ее вес, и начала прыгать. В итоге, она упала с пятого на четвертый этаж, сообщает «Комсомольская правда».

«Школьница госпитализирована с ушибами и переломом руки», – уточнили в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что в Уссурийске прокуратура заинтересовалась видео со счищающим снег с козырька школы ребенком.

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