Прокуратура заинтересовалась видео со счищающим снег с козырька школы ребенком

По факту публикации в Сети видеозаписи, на которой ребенок счищает снег с козырька над входом в школу в городе Уссурийске, начата проверка, сообщил представитель краевой прокуратуры.

«По данному факту прокуратура начала проверку», – сообщил РИА «Новости» представитель ведомства.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что ребенок, который счищает снег с козырька здания учебного заведения, является родственником сотрудника школы. Именно он на опубликованных кадрах держит ребенка, чтобы он не упал.

Сообщается, что уборщица уже уволилась из школы по собственному желанию.

Видео, на котором мальчик счищает лопатой снег с козырька здания, появилось в соцсетях в воскресенье. Автор ролика уточняет, что действие происходит в Уссурийске. Ребенок стоит на покатом козырьке на высоте второго этажа без верхней одежды, из окна его придерживает взрослый. Полиция также проводит проверку данного видео.