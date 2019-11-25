Гендиректором «Российского экологического оператора» станет экс-глава Минстроя

Правительство решило назначить на должность гендиректора «Российского экологического оператора» экс-министра строительства и ЖКХ Михаила Меня, который в настоящий момент является аудитором Счетной палаты, сообщил вице-премьер Алексей Гордеев.

«В отношении новой кандидатуры на пост генерального директора правительство приняло решение назначить на эту должность Михаила Меня. В настоящее время идет процесс его оформления», – передает слова Гордеева РИА «Новости».

Зампред правительства отметил, что работа РЭО в этом году показала, что масштаб задач по созданию новой отрасли обращения с отходами кроме верхнеуровневых управленческих и технологических навыков «требует от руководства компании более качественной и публичной работы с людьми, а также с региональными и муниципальными властями».

«Новый порядок сбора, переработки и утилизации отходов должен быть прозрачным и понятным обществу, всем участникам процесса – от каждого сельского и городского жителя до регионального оператора. Поэтому правительство России приняло решение укрепить руководство ППК РЭО», – добавил Гордеев.

Ранее в понедельник премьер Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия Дениса Буцаева, который занимал пост гендиректора Российского экологического оператора.

22 ноября сообщалось, что Буцаев, который был утвержден на должность в феврале 2019 года, написал заявление об уходе по собственному желанию.