Медведев уволил главу Российского экологического оператора

Премьер-министр России Дмитрия Медведев распорядился досрочно прекратить полномочия Дениса Буцаева, занимавшего пост гендиректора реализующего реформу системы обращения с отходами Российского экологического оператора Дениса Буцаева.

«Прекратить досрочно полномочия генерального директора публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор» Буцаева Дениса Петровича», – говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Буцаев был утвержден на эту должность в феврале 2019 года.

22 ноября сообщалось, что Буцаев написал заявление об уходе по собственному желанию.

По информации СМИ, новым руководителем РЭО может стать аудитор Счетной палаты Михаил Мень.

Менее месяца назад свою должность покинул курировавший реформу мусорной отрасли замглавы Минприроды Владимир Логинов.

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