Глава оператора мусорной реформы решил покинуть пост

Генеральный директор компании «Российский экологический оператор» (РЭО), которая занимается созданием отрасли по обращению с отходами, Денис Буцаев написал заявление об уходе по собственному желанию.

«Денис Петрович написал заявление об уходе по собственному желанию. Но оно пока не удовлетворено», – сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в Минприроды России и источник в отрасли.

Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Между тем газета «Ведомости» писала, что новым руководителем РЭО может стать аудитор Счетной палаты Михаил Мень.

Напомним, Буцаев был назначен на пост гендиректора РЭО в феврале 2019 года по распоряжению правительства. До этого он был зампредседателя правительства и министра инвестиций и инноваций Московской области.

Ранее сообщалось, что РЭО планирует поддержать отстающие регионы России, которые еще не перешли на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

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