Отстающим регионам помогут перейти на новую систему обращения с отходами

«Российский экологический оператор» (РЭО) планирует поддержать отстающие регионы России, которые еще не перешли на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, помощь будет оказана в вопросах экспертизы при проектировании и создании современной инфраструктуры, заявил он «России-24».

Буцаев отметил, что основной проблемой является строительство новых инфраструктурных объектов. По его словам, РЭО отслеживает исполнение дорожной карты всеми регионами России.

«Есть зеленая зона, где реформа уже достаточно успешно идет. Где приняты территориальные схемы, установлен тариф, выбран оператор, и он приступил к функционированию. А есть желтая зона, где каких-то из этих элементов не хватает, но они находятся в высокой степени готовности и в самое ближайшее время приступят к работе», – отметил Буцаев.

Утвердить территориальные схемы и программы обращения с отходами необходимо до 1 января 2020 года. На сегодня из 85 субъектов 12 не успели этого сделать: Архангельская, Владимирская, Курганская, Ленинградская и Рязанская области, Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, Республика Тыва и Еврейская автономная область, Москва и Санкт-Петербург.

«Российский экологический оператор» планирует подготовить первую версию федеральной схемы обращения с ТКО к концу 2019 года.