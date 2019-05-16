Российский экологический оператор планирует подготовить схему обращения с ТКО к концу 2019 года

Взгляд
16 мая, четверг  |  Последнее обновление — 15:26  |  vz.ru
Разделы

Промышленность Украины превратилась в выжженную землю

Ведущие заводы Украины теперь выглядят такФото: Валентин Спринчак/ТАСС
Новому президенту Украины будет чем заняться. Еще пять лет назад страна обладала неплохой промышленностью, уцелевшей даже после развала СССР. Но Евромайдан оставил от десятков ведущих предприятий одни руины, деградировали целые отрасли. Какими оказались крупнейшие промышленные потери Украины за последние годы?  Подробности...
Перейти а раздел…

Трамп ради Путина проигнорировал закон о санкциях за Скрипаля

Трамп всеми способами демонстрирует Путину свою готовность к диалогуФото: Kevin Lamarque/Reuters
Американские власти признали, что сознательно заморозили введение новых санкций против России в надежде на улучшение отношений. Именно так можно расшифровать объяснение, которое дала конгрессменам заместитель госсекретаря США. Администрация Трампа теперь уже не скрывает своих намерений, потому что может себе позволить не обращать внимания на требования Конгресса ужесточить санкции. Подробности...
Перейти а раздел…

Трагедия «Суперджета» обнажила провалы в подготовке гражданских летчиков

«Практическая подготовка идет на тренажерах, на самолете очень мало тренировок», – сетует Виктор ДолбиловФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Проверка навыков техники пилотирования на тренажерах и тотальная экономия авиакомпаний на обучении летчиков привели к системному кризису в гражданской авиации России. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из слов главного инспектора Инспекции безопасности полетов Ульяновского высшего авиационного училища Виктора Долбилова. Он рассказал газете ВЗГЛЯД о проблемах подготовки пилотов. Подробности...
Перейти а раздел…

Зеленский добился тайных договоренностей с Порошенко

Владимиру Зеленскому постепенно становится не до шутокФото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Политическая ситуация на Украине стремительно меняется. Верховная рада приняла решение, еще вчера казавшееся невозможным. Украинский парламент назначил на 20 мая дату вступления Владимира Зеленского в должность, и это имеет для нового президента страны важнейшее значение. Получит ли Зеленский реальную власть и пойдет ли на роспуск Рады? Подробности...
Перейти а раздел…

«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
Перейти а раздел…

Свердловская буза – это гормональное

Дмитрий Ольшанский, публицист
Там, где есть церковь – там всегда цветники, скамейки, всякие милые туи и очень часто детская площадка, а то даже и книжная лавка, и непременно, извините, сортир. Но есть кое-что, чего нет в этих церковных садах. Подробности...
Обсуждение: 64 комментария

Кладбище случайных людей

Дометий Завольский, историк-архивист
Здравая идея убрать с Красной площади некрополь высказывается уже лет тридцать. Но всерьёз не обсуждается. И мы по-прежнему во время, например, парадов, наблюдаем кладбище. И даже уже забыли все аргументы – как «за», так и «против». Подробности...
Обсуждение: 125 комментариев

Мы промотали свою Космическую Русь

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Так странно меняется все вокруг. Поколение уже сменилось. Думали, его не интересует ничего, кроме новых айфонов, а оно смотрит в космос, восхищенно следит за Илоном Маском, снова мечтает о космических полетах. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как США рассылают по миру сотни тысяч военных

    Как нанайцы били Гитлера

    Обсуждение: 19 комментариев

    Какие самолеты самые безопасные

      Перейти а раздел…

      Россия отмечает День Победы

      В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменить
      Подробности...

      В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
      Подробности...
      Обсуждение: 7 комментариев

      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Mobydick»: Одежда, которая приносит радость

        BeauRêve. Делать сыр в русской деревне на Марсе

        «Долька»: История успеха о том, как сделать чипсы полезными

          Перейти а раздел…
          Финляндия приглашает к себе высококвалифицированных российских рабочих. А вы бы хотели работать за границей?
          • Да, на любых условиях

          • Зависит от предлагаемых условий

          • Нет, ни при каких условиях

          • Я уже работаю за границей

          Вы участвуете в акции «Бессмертный полк»?
          • Да

          • Нет

          Должна ли Россия строить собственные гражданские авиалайнеры?
          • Да, нам необходим свой авиапром

          • Нет, такую технику лучше покупать на Западе

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Первый канал аннулировал результаты шоу «Голос. Дети»
            Одной из версий катастрофы «Суперджета» названы конструктивные недостаткиВ ДНР ответили на заявления Украины о «мощных боях» в ПриазовьеПесков объяснил, как в пять раз увеличить закупки истребителей Су-57Лукашенко заявил о проблемах с экспортом продовольствия в Россию
            Представитель Алсу отреагировал на результаты проверки шоу «Голос. Дети»Эксперт рассказал о шансах Зеленского досрочно распустить РадуЖители Европы предсказали развал ЕС в ближайшие 20 летРосгвардия разоблачила фейки вокруг акции протеста в Екатеринбурге
            Саудовская Аравия признала мусульман Крыма россиянамиВ России предупредили о «штопоре» сельского хозяйства УкраиныПредложения Украины по будущему транзиту газа вызвали недоумение в РоссииНазваны основные ошибки в питании россиян

            Главная тема


            Зеленский добился тайных договоренностей с Порошенко

            акция протеста


            Противники «Северного потока – 2» залезли в газопровод

            «сексист, расист и гомофоб»


            Народную артистку России возмутили претензии Голливуда к Алену Делону

            неприемлемые действия


            В Берлине напомнили, что Германия не является колонией США

            Видео

            викторина


            Государственный гимн или победитель «Евровидения»?

            охота на хакеров


            Америка ждет российских программистов в своих тюрьмах

            деградация отраслей


            Промышленность Украины превратилась в выжженную землю

            системный кризис


            Трагедия «Суперджета» обнажила провалы в подготовке гражданских летчиков

            высокий урожай


            Сельское хозяйство стало одной из опор независимости России

            Ошибка экипажа


            Михаил Барабанов: Главный урок катастрофы «Суперджета»

            Мастер троллинга


            Алексей Зензинов: Имя Доренко творило чудеса

            тактика шантажа


            Геворг Мирзаян: Иран нашел эффективную контрстратегию против США

            на ваш взгляд


            Финляндия приглашает к себе высококвалифицированных российских рабочих. А вы бы хотели работать за границей?

            Российский экологический оператор планирует подготовить схему обращения с ТКО к концу 2019 года

            16 мая 2019, 14:58

            Версия для печати

            Российский экологический оператор (РЭО) запланировал подготовить первую версию федеральной схемы обращения с отходами к концу 2019 года, об этом заявил генеральный директор компании Денис Буцаев в ходе III Международного съезда региональных операторов в сфере обращения с отходами в Уфе.

            «Мы хотим федеральную схему в рабочей версии до конца года сделать», – сказал Буцаев, передает ТАСС.

            Создание федеральной электронной схемы обращения с отходами – одна из задач нацпроекта «Экология», достичь которой требуется до 31 декабря 2020 года.

            Планируется, что модель объединит информацию из схем обращения с отходами всех субъектов РФ. В ней будут отображаться источники мусора, все объекты перегрузки, накопления, сортировки, переработки, сжигания отходов и полигоны.

            На основе федеральной схемы будет работать единая информационная система, которая позволит прогнозировать потребность создания межрегиональных экотехнопарков, отслеживать перемещение мусора по стране, фиксировать случаи сброса отходов в неположенных местах. РЭО приступил к разработке архитектуры платформы в марте 2019 года.

            Буцаев напомнил, что до завершения создания федеральной схемы предстоит провести ревизию территориальных схем в субъектах России. Эту работу планируется завершить к концу III квартала 2019 года. Глава РЭО отметил, что в обсуждении схем должны участвовать все участники отрасли.

            Заместитель министра природных ресурсов и экологии Владимир Логинов сообщил, что ведомство планирует к июню 2019 года создать основу для перевода оплаты за вывоз мусора из расчета накопленных отходов, а не норматива.

            Он пояснил, что сейчас стоимость вывоза мусора для населения рассчитывается по формуле: тариф регионального оператора за перемещение 1 тонны или куб. м отходов, помноженный на норматив накопления для жителей. В каждом регионе установлены свои тарифы и свои нормативы. Причем, по его словам, зачастую нормативы устарели, завышены или занижены.

            «Мы будем активно внедрять и уже подготовили соответствующее решение правительственное, помимо такого подхода, [ввести] оплату по факту накопленного мусора, в первую очередь для жителей <...> Я надеюсь, к лету мы выпустим решение, которое позволит использовать не только такой подход, но и оплату по факту накопленного мусора», – отметил Логинов.

            При этом ведомство рассчитывает нарастить норматив утилизации отходов до конца 2019 года, так как нынешний порог слишком низкий и не соответствует задачам нацпроекта «Экология», пояснил замминистра.

            «В первую очередь нам надо обратить внимание на норматив утилизации. Он очень низкий на сегодняшний момент, в среднем по номенклатуре товаров он составляет 15%. Я думаю, что мы должны эту задачу решить в этом году обязательно. Потому что нормативы утилизации не соответствуют заданному нормативу утилизации в федеральном проекте – 36% к 2024 году», – сказал он.

            Норматив утилизации отходов – это часть института расширенной ответственности производителей (РОП), который подразумевает, что выпустившее товар предприятие должно отвечать за утилизацию отходов, образовавшихся от него (преимущественно это упаковка).

            РОП дает три опции производителю: заплатить экологический сбор государству за переработку упаковки, заключить договор с подрядчиком на утилизацию мусора или организовать процесс самостоятельно. Смысл этого института в том, чтобы стимулировать товаропроизводителей все больше вовлекать образованные ими отходы обратно в экономику и меньше платить экосбор.

            Сейчас Минприроды находится на этапе обсуждения пересмотра вводных данных РОП – ставки экологического сбора и норматива утилизации, добавил Логинов. Однако они будут серьезно пересматриваться, «вне всякого сомнения», сказал он.

            «Утилизировать надо все 100% [отходов], вопрос в том, хватит ли мощностей. На сегодня имеющиеся [в России] мощности в среднем недозагружены, но если мы сделаем стопроцентную утилизацию, то есть мнение, что мощностей не хватит. Поэтому нам надо определиться со стартовыми условиями», – заключил Логинов.

            Национальный проект «Экология» включает 11 федеральных проектов, призванных решить такие задачи как: ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, обеспечение баланса вырубки и воспроизводства лесов в соотношении 100%.

            Всего на реализацию национального проекта планируется направить 4,41 трлн рублей до 2024 года (федеральный, региональные бюджеты и средства инвесторов). В частности, нацпроект сформулировал целевые показатели реформы мусорной отрасли в России: доля обрабатываемого мусора к 2024 году должна увеличиться с 12% до 60%, перерабатываемого - с 7% до 36%, а в стране к этому сроку планируется ввести в эксплуатацию объекты по обработке отходов общей мощностью 37,1 млн тонн.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............