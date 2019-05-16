Российский экологический оператор планирует подготовить схему обращения с ТКО к концу 2019 года

Российский экологический оператор (РЭО) запланировал подготовить первую версию федеральной схемы обращения с отходами к концу 2019 года, об этом заявил генеральный директор компании Денис Буцаев в ходе III Международного съезда региональных операторов в сфере обращения с отходами в Уфе.

«Мы хотим федеральную схему в рабочей версии до конца года сделать», – сказал Буцаев, передает ТАСС.

Создание федеральной электронной схемы обращения с отходами – одна из задач нацпроекта «Экология», достичь которой требуется до 31 декабря 2020 года.

Планируется, что модель объединит информацию из схем обращения с отходами всех субъектов РФ. В ней будут отображаться источники мусора, все объекты перегрузки, накопления, сортировки, переработки, сжигания отходов и полигоны.

На основе федеральной схемы будет работать единая информационная система, которая позволит прогнозировать потребность создания межрегиональных экотехнопарков, отслеживать перемещение мусора по стране, фиксировать случаи сброса отходов в неположенных местах. РЭО приступил к разработке архитектуры платформы в марте 2019 года.

Буцаев напомнил, что до завершения создания федеральной схемы предстоит провести ревизию территориальных схем в субъектах России. Эту работу планируется завершить к концу III квартала 2019 года. Глава РЭО отметил, что в обсуждении схем должны участвовать все участники отрасли.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Владимир Логинов сообщил, что ведомство планирует к июню 2019 года создать основу для перевода оплаты за вывоз мусора из расчета накопленных отходов, а не норматива.

Он пояснил, что сейчас стоимость вывоза мусора для населения рассчитывается по формуле: тариф регионального оператора за перемещение 1 тонны или куб. м отходов, помноженный на норматив накопления для жителей. В каждом регионе установлены свои тарифы и свои нормативы. Причем, по его словам, зачастую нормативы устарели, завышены или занижены.

«Мы будем активно внедрять и уже подготовили соответствующее решение правительственное, помимо такого подхода, [ввести] оплату по факту накопленного мусора, в первую очередь для жителей <...> Я надеюсь, к лету мы выпустим решение, которое позволит использовать не только такой подход, но и оплату по факту накопленного мусора», – отметил Логинов.

При этом ведомство рассчитывает нарастить норматив утилизации отходов до конца 2019 года, так как нынешний порог слишком низкий и не соответствует задачам нацпроекта «Экология», пояснил замминистра.

«В первую очередь нам надо обратить внимание на норматив утилизации. Он очень низкий на сегодняшний момент, в среднем по номенклатуре товаров он составляет 15%. Я думаю, что мы должны эту задачу решить в этом году обязательно. Потому что нормативы утилизации не соответствуют заданному нормативу утилизации в федеральном проекте – 36% к 2024 году», – сказал он.

Норматив утилизации отходов – это часть института расширенной ответственности производителей (РОП), который подразумевает, что выпустившее товар предприятие должно отвечать за утилизацию отходов, образовавшихся от него (преимущественно это упаковка).

РОП дает три опции производителю: заплатить экологический сбор государству за переработку упаковки, заключить договор с подрядчиком на утилизацию мусора или организовать процесс самостоятельно. Смысл этого института в том, чтобы стимулировать товаропроизводителей все больше вовлекать образованные ими отходы обратно в экономику и меньше платить экосбор.

Сейчас Минприроды находится на этапе обсуждения пересмотра вводных данных РОП – ставки экологического сбора и норматива утилизации, добавил Логинов. Однако они будут серьезно пересматриваться, «вне всякого сомнения», сказал он.

«Утилизировать надо все 100% [отходов], вопрос в том, хватит ли мощностей. На сегодня имеющиеся [в России] мощности в среднем недозагружены, но если мы сделаем стопроцентную утилизацию, то есть мнение, что мощностей не хватит. Поэтому нам надо определиться со стартовыми условиями», – заключил Логинов.

Национальный проект «Экология» включает 11 федеральных проектов, призванных решить такие задачи как: ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, обеспечение баланса вырубки и воспроизводства лесов в соотношении 100%.

Всего на реализацию национального проекта планируется направить 4,41 трлн рублей до 2024 года (федеральный, региональные бюджеты и средства инвесторов). В частности, нацпроект сформулировал целевые показатели реформы мусорной отрасли в России: доля обрабатываемого мусора к 2024 году должна увеличиться с 12% до 60%, перерабатываемого - с 7% до 36%, а в стране к этому сроку планируется ввести в эксплуатацию объекты по обработке отходов общей мощностью 37,1 млн тонн.