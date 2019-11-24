МЦД за три дня работы перевезли 1,4 млн пассажиров

Первые два Московских центральных диаметра (МЦД) – «Белорусско-Савеловский» и «Курско-Рижский» – перевезли порядка 1,4 млн москвичей и гостей столицы с момента открытия, сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Так, в субботу на МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» проехали более 136 тыс. человек, а маршрутом МЦД-2 «Курско-Рижский» воспользовались 143 тыс. пассажиров, передает РИА «Новости».

«Всего за три дня пассажиропоток первых двух диаметров составил почти 1,4 млн человек», – говорится в сообщении.

Напомним, президент Владимир Путин в четверг открыл движение по первому Московскому центральному диаметру, проехав на поезде от станции «Белорусская» до станции «Фили» и обратно. Мэр Москвы Сергей Собянин подарил главе государства именную карту «Тройка».

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