Крым и Донбасс никогда не вернуться под управление Киева, поскольку местные жители ненавидят убивавших их политиков, заявил депутат Верховной рады VIII созыва Евгений Балицкий.

В эфире YouTube-канала InterVizor Балицкий резко раскритиковал госпереворот в 2014 году, который в Киеве называют «революцией достоинства». По словам украинского политика, после тех событий Киев оказался «без штанов» и теперь вынужден попрошайничать.

«Про какое достоинство вы говорите? О том, что мы воюем в своей стране и убиваем друг друга? Снаряду все равно, кого убивать, он летит и попадает в девочку с портфельчиком или в сепаратиста (так на Украине называют ополченцев Донбасса – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит его слова РИА «Новости».

Балицкий напомнил, что «сепарастисты», как привыкли их называть в Киеве, тоже являются украинскими гражданами.

«К нам не вернется Крым. Ни Крым, ни Донбасс не вернутся», – выразил уверенность он.

При этом Минский формат нужен только для того, чтобы оттянуть время, считает он. Украинский политик подчеркнул, что главное – это установить мир, осуществить отвод войск и прекратить убийства. Поэтому, продолжил он, возвращение Донбасса в состав Украины в любом случае невозможно.

Балицкий объяснил, что пришел к такому выводу, так как часто общается в Крыму с выходцами из ЛНР и ДНР. «Они нас ненавидят. После того, как их убивали, как к ним летели украинские снаряды, как летчик Волошин с самолета расстреливал Луганск, они к нам не вернутся», – заявил он.

Он посоветовал навсегда забыть про утраченные территории и «оформить это мероприятие» в рамках украинского законодательства.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Украинские власти множество раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать Крым у России.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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