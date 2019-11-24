В Совфеде оценили план Конгресса США по борьбе с «Северным потоком – 2»

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал планы Конгресса США включить санкции против газопровода «Северный поток – 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.

«Реализацию проекта никакие санкции не остановят. «Северный поток – 2» будет достроен и запущен. Это в интересах как России, так и стран Евросоюза», – заявил сенатор RT.

При этом США, отметил он, «никак не могут смириться с тем, что они уже потеряли роль гегемона и что не все их желания могут быть реализованы».

Цеков считает, что подобные решения Соединенных Штатов приводят к тому, что государства, против которых направлены санкционные меры, «вырабатывают новые методы и способы в реализации тех или иных проектов».

Ранее сообщалось, что конгресс США собирается включить санкции против «Северного потока – 2» в оборонный бюджет на 2020 год.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об угрозах Конгресса США в отношении «Северного потока – 2».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД