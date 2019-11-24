Названа причина смертельного ДТП под Оренбургом

Причиной ДТП под Оренбургом, в котором погибли шесть человек, стал выезд микроавтобуса на встречную полосу, сообщили в пресс-службе МВД по области.

«Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса по неизвестным причинам, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с фурой. Водитель микроавтобуса погиб, водитель грузового автомобиля не пострадал», – передает РИА «Новости» сообщение полиции.

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В соцсетях появилось видео с места аварии.

Ранее стало известно, что в ДТП с микроавтобусом и фурой на трассе в Оренбургской области погибли шесть человек – граждане Узбекистана и Таджикистана.