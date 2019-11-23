СБ Украины заявила о блокировке поставок угля с Донбасса в обход запрета

Служба безопасности Украины сообщила, что заблокировала механизм поставок угля, который добывался на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

«Оперативники спецслужбы установили, что организаторы зарегистрировали в Украине ряд коммерческих структур. Через них дельцы поставляли на подконтрольную территорию Украины продукцию, добытую на захваченных членами незаконных вооруженных формирований украинских угольных объединениях, расположенных на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей», – сказано в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

Спецслужба уточняет, что уголь поступал под видом добытого в России, после чего продавался на украинские ТЭЦ и в страны ЕС. «Так называемые налоги они вносили в бюджеты псевдореспублик», – указано в сообщении.

СБУ отмечает, что одному из подозреваемых уже сообщили о подозрении в «финансировании терроризма», за что ему может грозить до восьми лет лишения свободы.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, с какими проблемами может столкнуться Украина из-за нехватки угля.

Напомним, в 2014 году Петр Порошенко подписал «указ об экономической блокаде» Донбасса, после чего в 2017 году поставки угля из Донбасса были заблокированы.