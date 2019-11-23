«Адмирал Горшков» прибыл в Белое море для испытания нового оружия

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23 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 16:45  |  vz.ru
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У Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер

Желающих купить часть Газпрома было больше, чем выставленных на продажу акций Фото: Евгений Разумный/ТАСС
Пакет акций Газпрома стоимостью 188 млрд рублей продан институциональному инвестору, сообщила компания. В июле был продан еще один, меньший пакет, за 139 млрд рублей. И тоже в одни руки. Имена покупателей при продаже на бирже можно не раскрывать. Но если это один и тот же инвестор, то у Газпрома появился второй после государства крупнейший акционер. Зачем и кому продался Газпром? Подробности...
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Переговорам России и Японии нужна развязка

Россия не допустит того, чтобы на Курилах появились американские вооруженияФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Для заключения мирного договора с Москвой в Токио должны признать суверенитет России над Курилами. В таком случае появится возможность обсудить «все остальное». Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в ответ на требования японцев вести переговоры на их условиях. В декабре в Россию прибудет глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, который намерен подискутировать с Лавровым. Чего ждать от этого раунда переговоров? Подробности...
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Борьба с хамством чиновников дошла до «перегибов»

Борьба с грязью на улицах должна быть для мэрии более приоритетной, чем борьба за чистоту речи в социальных сетяхФото: Донат Сорокин/ТАСС
Очередного российского чиновника увольняют за хамство в социальных сетях. На сей раз жертвой борьбы за корректность стала начальник управления культуры Петрозаводска Анна Лесонен. С формальной точки зрения она действительно назвала горожан «мразями». Но есть те, кто предлагает Лесонен наградить. И есть ощущение, что правда на их стороне, а борьба с хамством рискует превратиться в профанацию. Подробности...
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Как реагировать на слухи о «ядерном инциденте у берегов Китая»

Подводный ядерный взрыв выглядит очень эффектно - вот только ничего подобного в Южно-Китайском море не былоФото: US Navy/Global Look Press
Вот уже несколько дней заинтересованная публика взбудоражена слухами о «подводном ядерном взрыве у берегов Китая». Сообщаются сейсмические параметры этого ЧП, заявляется о повышении уровня радиации – и комментируют это даже некоторые российские официальные органы. Откуда возникла эта история и насколько она похожа на правду? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Нормальность нуждается в защите

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ им. И. Канта (Калининград)
Поддержки заслуживают те, кто внизу – и те, кто имеет шансы пробиться на самый верх. Первых – чтобы как-то поддержать, не дать совсем погибнуть. Вторых – чтобы помочь взлететь. Слепой зоной оказываются обычные люди. Подробности...

У киргизского таксиста и хипстера есть общая мечта

Сергей Мардан, публицист
Если люди видят в семье универсальный рецепт счастья, это должно невероятно укреплять институт брака. Однако всеобщее требование обязательного счастья (современный человек именно требует, а не ждет) – основная причина огромного числа разводов. Подробности...
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Тотальный либерализм добрался до классического искусства

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Гоген был слишком гетеро, слишком белый, слишком привилегированно-нищий. И таких Гогенов – тыщи, куда ни плюнь. Слюны не наберешь на все ваши обители зла – национальные галереи в каждой стране, забитые идейно вредными картинками, которые намалевали похотливые белые мужики. Подробности...
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      Глава Tesla Илон Маск представил Cybertruck – мощный футуристический пикап, который позволит компании побороться за самый популярный в США сегмент автомобилей. Дизайн машины был вдохновлен фильмом Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» 1982 года
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      В Москве запустили МЦД

      В российской столице запустили первые две ветки центральных диаметров (МЦД) – нового транспортного проекта, который в перспективе соединит десять радиальных направлений московского железнодорожного узла. Диаметры должны существенно облегчить жителям пригородов доступ к центру и другим районам столицы
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      Макет нового плацкартного вагона в натуральную величину показали на ежегодной выставке «Транспорт России», проходящей в московском Гостином дворе. Главная особенность концепта – наличие индивидуального пространства для пассажиров
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              «Адмирал Горшков» прибыл в Белое море для испытания нового оружия

              23 ноября 2019, 15:42

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              Фрегат «Адмирал Горшков» прибыл в Беломорскую военно-морскую базу для подготовки к испытаниям новых видов вооружения. После этого корабль выйдет в Белое море для испытательных стрельб.

              «Сегодня в Беломорскую военно-морскую базу Северного флота прибыл головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков». В ближайшее время в Северодвинске корабль пройдет подготовку к испытаниям новых видов вооружения и выйдет в Белое море для проведения испытательных стрельб», – сообщили в пресс-службе Северного флота, передает ТАСС.

              Напомним, в марте сообщалось, что морские испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» запланированы на конец 2019 года. Отмечалось, что пуски будут осуществлены с фрегата «Адмирал Горшков».


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