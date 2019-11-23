«Адмирал Горшков» прибыл в Белое море для испытания нового оружия

Фрегат «Адмирал Горшков» прибыл в Беломорскую военно-морскую базу для подготовки к испытаниям новых видов вооружения. После этого корабль выйдет в Белое море для испытательных стрельб.

«Сегодня в Беломорскую военно-морскую базу Северного флота прибыл головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков». В ближайшее время в Северодвинске корабль пройдет подготовку к испытаниям новых видов вооружения и выйдет в Белое море для проведения испытательных стрельб», – сообщили в пресс-службе Северного флота, передает ТАСС.

Напомним, в марте сообщалось, что морские испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» запланированы на конец 2019 года. Отмечалось, что пуски будут осуществлены с фрегата «Адмирал Горшков».