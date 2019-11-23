Коллекторы сказали, как избежать просрочки кредита

Чтобы свести риск просрочки кредита к минимуму, размер платежа не должен превышать 25-30% от ежемесячного дохода, заявил член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Давид Цацуа.

«В идеальной ситуации считается, что 25-30% – это оптимальная доля доходов для качественного обслуживания кредитных обязательств, при котором риск выхода на просрочку минимален», – приводит его слова РИА «Новости».

По данным НАПКА, больше половины имеющих кредиты россиян направляют на обслуживание своей задолженности не более четверти от своего дохода.

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Показатель критичности, при котором вероятен выход на просрочку, для каждого свой и зависит от уровня потребности заемщика и его дохода, уверен эксперт. Так, при больших зарплатах на погашение долга можно отдавать и половину своего дохода, а вот уже при доходе в 15 тыс. рублей направлять 50% дохода в счет погашения долга практически равняется дефолту, подчеркивает представитель НАПКА.

«Однако принято считать, что 50% на погашение кредита при условии наличия на руках одного и более кредита, повышает риски выхода на просрочку», – заключил Цацуа.

Между тем в период с января по сентябрь средний размер потребительских кредитов в России вырос на 10% – до 183 тыс. рублей. Рост произошел на фоне снижения банками процентных ставок.