Вырос размер среднего потребительского кредита в России

В период с января по сентябрь средний размер потребительских кредитов в России вырос на 10% – до 183 тыс. рублей, сообщили в бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс». Отмечается, что рост происходит на фоне снижения банками процентных ставок.

Так, за три квартала банки выдали на 6% (12,2 млн рублей) потребительских кредитов больше по сравнению с тем же периодом годом ранее. Объем кредитов достиг 2,23 трлн рублей, показав рост на 16,2% за отчетный период, передает ТАСС.

Глава БКИ Олег Лагуткин отметил, что рост связан с активностью банков и потребителей на рынке. По его словам, кредиторы стимулируют потребителей получать более крупные суммы потребительских кредитов за счет более низкой процентной ставки по ним. Лагуткин напомнил, что по итогам девяти месяцев прошлого года размер среднего кредита составлял 167 тыс. рублей.

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В начале сентября сообщалось, что россияне накопили около 14 млн кредитов с просрочкой больше трех месяцев.

Президент России Владимир Путин, оценивая ситуацию с потребительским кредитованием, призывал не доводить людей до «экстремального состояния».

Центральный банк России неоднократно выражал обеспокоенность темпами роста потребкредитования и долговой нагрузки россиян. Для «охлаждения» сегмента с 1 октября кредитные организации обязали учитывать показатель долговой нагрузки заемщика – то есть какую долю ежемесячного дохода он тратит на выплаты по всем оформленным на него займам.