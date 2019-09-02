Россияне накопили 14 млн просроченных долгов

Россияне накопили около 14 млн кредитов с просрочкой больше трех месяцев, сообщил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.

По его словам, на данный момент просроченными кредитами со сроком более 90 дней являются порядка 13-14 млн ссуд, причем данный показатель постоянно увеличивается, передает РИА «Новости».

Мехтиев напомнил, что три года назад были дефолтными только десять млн кредитов, а в начале текущего года – 12,5 млн.

Президент НАПКА предположил, что рост числа безнадежных кредитов связан со сложной ситуацией с реальными доходами населения. По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в первом полугодии текущего года снизились на 1,3% в годовом выражении.

В свою очередь ЦБ сообщает, что просроченная задолженность физлиц на текущий момент превышает 759 млрд рублей. При этом статистика не учитывает штрафы и проценты – реальная сумма долга может быть в два раза больше.

Ранее президент России Владимир Путин, обсуждая с главой ВТБ Андреем Костиным ситуацию с потребительским кредитованием, призвал не доводить людей до «экстремального состояния».