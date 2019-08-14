Путин призвал банкиров не доводить россиян до «экстремального состояния»

Обсуждая с главой ВТБ Андреем Костиным ситуацию с потребительским кредитованием, президент России Владимир Путин призвал не доводить людей до «экстремального состояния».

Костин сообщил президенту, что в банке усилен контроль за потребительским кредитованием, сообщается на сайте Кремля.

«Мы уже не выдаем кредиты, может, наиболее проблемным заемщикам. То есть мы, конечно, на это реагируем, потому что мы знаем, что в 2014 году была осечка. Конечно, никто не хочет повторения этого. Поэтому, думаю, банки на это реагируют. Думаю, что надо продолжать эту работу, но с уже более четким пониманием рисков и, конечно, с теми ограничителями, которые существуют на наиболее рискованные кредиты, которые есть», – сказал Костин.

Путин согласился с главой ВТБ.

«И для того, чтобы людей не доводить до какого-то экстремального состояния, чтобы не ставить в сложное положение граждан», – добавил он.

Костин заявил, что в банке лично рассматривают заявки от людей в том числе по ипотеке, иногда «прощают», делают рассрочки – в особенности многодетным семьям.

«Конечно, прежде всего банки должны быть с человеческим лицом, они должны всегда поворачиваться в сторону людей в таких проблемах, если, конечно, речь не идет о мошенничестве или еще о каких-то вопросах», – сказал Костин.

Также на встрече Путин и Костин обсудили снижение ипотечных ставок, которое ожидается до конца этого года.