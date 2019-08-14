Путин попросил до конца года снизить ставки по ипотеке

На встрече с главой ВТБ Андреем Костиным президент Владимир Путин заявил, что рассчитывает на снижение ипотечных ставок до конца года.

«Вы всегда спрашиваете стоимость ипотеки: по июню у нас средняя стоимость ипотеки 9,9%. Но мы видим, что в перспективе, – Центральный банк начал снижать ставку. Думаю, что с той тенденцией, которая сейчас наметилась со стороны Центрального банка, и вроде по прогнозам, что будет в дальнейшем, – мы считаем, что ставки пойдут вниз до конца года», – приводятся слова Костина на сайте Кремля.

Путин отметил, что «тоже на это рассчитывает», в том числе имея в виду и снижение инфляции.

Костин сообщил, что в целом ипотека «чувствует себя хорошо», и никаких «мыльных пузырей» не наблюдается.

«У банка сегодня [ипотечный] портфель 1,5 трлн. За первое полугодие он прирос на 300 млрд – это 120–130 тыс. новых кредитов. Примерно на четверть увеличение по сравнению с прошлым годом. Довольно быстрый рост. Но спрос продолжает быть стабильным. И мы видим, что наши клиенты сегодня активно к ней обращаются», – сказал он.

Костин также рассказал о ситуации с потребительским кредитованием.

«Это действительно один из наиболее динамично развивающихся секторов. Мы, конечно, прислушиваемся. У нас немного более оптимистичные оценки. Мы все-таки считаем, что «точка кипения» еще не достигнута в этом вопросе. Но, безусловно, мы прислушиваемся к тому, что говорит руководство Центрального банка и правительства», – сказал Костин.

Путин призвал не доводить людей «до какого-то экстремального состояния», не ставить их в сложное положение.

«Конечно. Мы стараемся. Мы и я лично рассматриваем заявки от людей и по ипотеке, мы и прощаем иногда, и рассрочки делаем, конечно, особенно многодетные семьи. И вот закон об «[ипотечных] каникулах» правильный абсолютно. Конечно, прежде всего банки должны быть с человеческим лицом, они должны всегда поворачиваться в сторону людей в таких проблемах, если, конечно, речь не идет о мошенничестве или еще о каких-то вопросах», – заявил Костин.

Ранее сообщалось, что банк ВТБ с 1 августа снизил ставки в среднем на 0,5 процентного пункта.

Сбербанк с 6 августа также снизил ставку по ипотеке до 0,7 процентных пункта. Квартиры в новостройке в ипотеку теперь можно приобрести по ставке от 7,6% годовых, на вторичном рынке – от 9,1%.

В конце июля Банк России второй раз в 2019 году снизил ставку на 0,25 п.п. Сейчас ставка составляет 7,25% годовых.