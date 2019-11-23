Шахназаров осудил превращение кино в антироссийскую пропаганду

Если в фильмах изображать только негативные стороны российской действительности, то кино из искусства превращается в пропаганду, заявил режиссер и гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров.

Он отметил «политическую тенденцию», из-за которой популярностью на иностранных кинофестивалях пользуются фильмы с негативным отношением к России. Шахназаров отметил, что изображение России «через какие-то проблемы, часто утрированные», пользуется «большим вниманием» в связи с постоянным «политическим противостоянием».

«Я не против. Картины могут быть разными», – приводит его слова ТАСС.

Шахназаров отметил, что и в США есть фильмы, «которые показывают американскую действительность со страшной стороны».

Однако такое изображение, по его словам, должно быть «уравновешено каким-то образом». Как заявил режиссер, «кино должно показывать все недостатки общества», но «должно быть равновесие». Если показывать только негативное, то «заканчивается художественное начало и начинается пропаганда».

При этом Шахназаров заявил, что «часть российских кинематографистов», заметив популярность за рубежом негативного изображения России, «работают на этот рынок», что тоже стало тенденцией.

Кроме того, Шахназаров выступил против демонстрации старых черно-белых фильмов в цвете, так как подобный шаг «нарушает эстетику фильма», ведь при съемках создатели картины учитывали, что она будет именно черно-белая.

Напомним, за последние года несколько российских фильмов вызвали скандалы из-за того, как в них изображали Россию или СССР. В частности, речь идет о фильмах «Братство» Павла Лунгина, «Праздник» Алексея Красовского, «Левиафан» Андрея Звягинцева.

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