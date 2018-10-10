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14 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:44  |  vz.ru
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Переговоры России и Белоруссии еще не окончены Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Россия и Белоруссия пошли друг другу на уступки, решив ряд накопившихся нефтяных проблем. Продавать себе в ущерб бензин и дизтопливо Москва больше не будет. Однако урегулирование ключевой нефтяной проблемы соседям еще только предстоит. Как партнеры решат вопрос с компенсациями от налогового маневра?  Подробности...
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Какие инструменты для защиты украинских православных есть у Москвы

В 17-м веке Киевская митрополия владела совершенно иной территорией, в том числе нынешней Белоруссией и ЛатвиейФото: spzh.news/ru
В понедельник Священный синод РПЦ даст жесткий ответ Константинополю на его решения по Украине. Накануне Кремль пообещал защищать православных на Украине так же, как защищает в России. Церковный раскол даже оказался на повестке заседания Совбеза под председательством Путина. Как же Кремль может предотвратить массовый захват храмов в соседней стране? Один из возможных инструментов давления связан с Эрдоганом. Подробности...
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Как относиться к комедии про блокаду Ленинграда

Попытки без должного уважения и трепета говорить о трагедии блокады Ленинграда всегда вызывали крайне резкую реакциюФото: Борис Кудояров/РИА Новости
Информация о том, что не то снимается, не то уже снята «черная комедия» под названием «Праздник» о блокадном Ленинграде вызвала ожидаемое, естественное и логичное возмущение в социальных сетях. Есть ли возможность пресечь производство подобных фильмов, не нарушая Конституцию и Уголовный кодекс? Подробности...
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Должна ли Россия бояться «пяти глаз»

Внимание даже новозеландской разведки все больше переключается на РоссиюФото: Marcos Brindicci/Reuters
Одно из крупнейших в мире объединений спецслужб «Пять глаз» – англосаксонская организация во главе с США – усиливает свое внимание по отношению к Китаю и России. Что представляет собой эта организация, чем занимается – и какую угрозу она могла бы нести безопасности нашей страны? Подробности...
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Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
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Прекрасный русский мальчик Достоевского

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
От Чернышевского хотелось спать, а Писарев был свой – про свободу, про говорение дерзостей. Теперь таких почти не делают. Последний выпуск, говорят, был во времена «Кино» и алюминиевых огурцов. Подробности...

Возможна ли в России старость в радость

Антон Крылов, журналист
Отдать отца или мать в «богадельню» – это почти то же самое, что сдать в детдом родного ребенка. Пойти на это можно только в ситуации нестерпимой нужды. Но даже в этом случае «отказника» осудят все, кто узнает. Подробности...
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Пора кончать с наградной бестолковщиной

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      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

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          Как относиться к комедии про блокаду Ленинграда

          Попытки без должного уважения и трепета говорить о трагедии блокады Ленинграда всегда вызывали крайне резкую реакцию   14 октября 2018, 14:55
          Фото: Борис Кудояров/РИА Новости
          Текст: Антон Крылов

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          Информация о том, что не то снимается, не то уже снята «черная комедия» под названием «Праздник» о блокадном Ленинграде вызвала ожидаемое, естественное и логичное возмущение в социальных сетях. Есть ли возможность пресечь производство подобных фильмов, не нарушая Конституцию и Уголовный кодекс?

          Информация о съемках фильма «Праздник» была опубликована на одном из самых посещаемых в России порталов Mail.Ru еще 4 сентября, но обратили внимание на нее почему-то только более месяца спустя.

          «Сюжет черной комедии <...> строится вокруг привилегированной партийной семьи Воскресенских, живущей «на особом положении» и тайно встречающей праздник на широкую ногу... В канун Нового года сын Воскресенских приводит домой голодную девушку, а дочь – незнакомого мужчину, за которого хочет выйти замуж. Членам семьи придется решать проблемы и выпутываться из забавных ситуаций», – говорилось в анонсе.

          Не все возмущенные сразу разобрались, что фильм снимает не известный гей-активист Антон Красовский, а его однофамилец – режиссер по имени Алексей. В творческом багаже режиссера Красовского – монофильм «Коллектор» с Константином Хабенским в главной и единственной роли (остальные персонажи в кадре не появляются), сериал «Откровения», а также сценарии к снятым другими режиссерами сериалам, среди которых продолжение «Петровки, 38» и «Метод Фрейда».

          «Серьезно? Комедия про блокадный Ленинград? Совесть есть у вас, уроды?» – пишет экс-депутат, актриса Мария Кожевникова, недавно исполнившая главную женскую роль в фильме «Собибор»,  режиссером которого стал все тот же Хабенский. Годовщину восстания в концлагере Собибор сейчас отмечают в России и Польше.

          Остальные пользователи высказывают аналогичные и даже куда более негативные эмоции. «Бывший врач-стоматолог  Красовский, решивший, что он вэлыкий режиссер, решил снять «черную КОМЕДИЮ» о блокадном Ленинграде. Я думаю, что ему с премьерой в Питер лучше не приезжать. Да, чего уж там, ему вообще в Питер лучше не приезжать. Никогда», – считает петербургский блогер Дмитрий Борисенко.

          В другой записи Борисенко публикует отрывок из будущего фильма и пишет о том, как сильно ему хочется сломать нос режиссеру Красовскому.

          В опубликованном отрывке Воскресенская-мать убеждает сына, что голодающей девушке Маше, которую он пригласил на Новый год, может стать плохо от разносолов, которые будут на столе у чиновничьей семьи, имеющей доступ к «спецснабжению».

          На первый взгляд этот персонаж мало чем отличается от уволенной в пятницу саратовской чиновницы Натальи Соколовой с ее «макарошками», но негативные эмоции вплоть до «бокса по переписке» почему-то вызывает не Воскресенская, а ее создатель Красовский.

          Понятно почему. Чьи-либо попытки без должного уважения и трепета говорить о трагедии блокады и героизме ленинградцев тех лет всегда вызывали крайне резкую реакцию, причем не только у жителей современного Петербурга.

          Опрос с формулировкой «Нужно ли было сдать Ленинград, чтобы сберечь сотни тысяч жизней» четыре года назад чуть было не привел к закрытию телеканала «Дождь».

          «Это вопрос абсолютно морально-этический, и он за гранью допустимого с морально-этической точки зрения для нашего народа. <...> Как только мы начнем проявлять хотя бы малейшую толерантность вот к таким опросам, у нас начнется эрозия нации, эрозия нашей памяти, генетической памяти нашего народа. Я убежден, что во многих странах, конечно, пришлось бы куда более туго каналу, который перешел бы через такую морально-этическую красную черту», – комментировал ситуацию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

          Несмотря на то, что выше приведена цитата Пескова и «Дождь» проверяла прокуратура, закрытия канала требовали, в первую очередь, представители общественности, а не власти. Телеканал по итогам скандала лишился представительства в некоторых кабельных сетях, но выжил.

          Красовский (насколько понятно из анонса и отрывка) не предлагает сдавать Ленинград немцам и не отрицает подвига и трагедии подавляющего большинства ленинградцев. То, что некоторые представители партийной элиты питались лучше остальных – тоже факт, дискуссионный вопрос – насколько лучше.

          Авторы фильма в качестве «источника вдохновения» называют дневник инструктора отдела кадров горкома ВКП(б) Николая Рибковского, в котором тот детально описывает собственное богатое меню: «Питание здесь словно в мирное время в хорошем доме отдыха. Каждый день мясное – баранина, ветчина, кура, гусь, индюшка, колбаса; рыбное – лещ, салака, корюшка – и жареная, и отварная, и заливная. Икра, балык, сыр, пирожки, какао, кофе, чай, триста грамм белого и столько же черного хлеба на день, тридцать грамм сливочного масла и ко всему этому по пятьдесят грамм виноградного вина, хорошего портвейна к обеду и ужину... Да. Такой отдых, в условиях фронта, длительной блокады города, возможен лишь у большевиков, лишь при Советской власти», – якобы писал партийный функционер, причем не самого высокого ранга.

          Впрочем, в подлинности дневника Рибковского, как и ряда других свидетельств о том, что «партийцы жировали, пока все остальные голодали», у некоторых исследователей есть серьезные сомнения. Слишком много было и есть заинтересованных в фальсификации событий пропагандистов: во время самой блокады советским властям нужно было показать всей стране, что ситуация в Ленинграде не такая ужасная, как на самом деле. Гитлеровцам, наоборот, нужно было доказать, что простые русские люди умирают в Ленинграде от голода исключительно по вине зажравшихся «евреев-комиссаров».

          После снятия блокады смысл скрывать масштабы трагедии для советской власти исчез. Но антисоветская пропаганда на протяжении десятилетий продолжала развивать тему «в Смольном жрали в три горла».

          Во время гласности конца 1980-х в советской печати были опубликованы документы, подтверждающие, мягко говоря, «излишества», которые якобы позволяли себе партийные руководители города. Проблема в том, что полностью отделить зерна от плевел, то есть реальные документы от пропагандистских фальшивок, изготовленных как во время войны, так и после, довольно сложно.

          Фильм Красовского о Воскресенских на основании дневника Рибковского полностью укладывается в рамки антисоветской парадигмы, но главная претензия к нему не в этом.

          «Как в принципе возможна комедия о блокаде, попробовали бы они снять комедию о Холокосте!» – вот основная мысль желающих сломать Красовскому нос и прочие части тела.

          Комедия о Холокосте, между тем, давно существует и получила три «Оскара» и Гран-при Каннского фестиваля – это фильм Роберто Бениньи «Жизнь прекрасна».

          Ее название (как сочетаются убийство миллионов человек и прекрасная жизнь?) и описание тоже могут показаться кому-то кощунственными: итальянский еврей попадает в лагерь смерти, где объясняет своему сыну, что все происходящее вокруг – это игра, главным призом в которой является танк. В конце большинство заключенных, включая главного героя, погибают, а мальчик получает свой главный приз.

          Никакого возмущения ни в Израиле, ни где-либо еще тот фильм при этом не вызвал, возможно, потому что назывался не «черная комедия», а «трагикомедия».

          В СССР и Европе, к слову, было снято множество комедий и трагикомедий о войне. «Небесный тихоход», «В бой идут одни старики», «Женя, Женечка и «Катюша»», «Дачная поездка сержанта Цыбули» – у нас. «Большая прогулка», «Ас из асов», «Большая война», «Мистер Питкин в тылу врага» – у них. Может ли кто-нибудь назвать эти фильмы кощунственными или подвергающими сомнению подвиг победителей? Вряд ли.

          Что же касается «Праздника», то, разумеется, возмущение употреблением в одном предложении слов «комедия» и «блокада» и нежелание после этого разбираться в деталях вполне объяснимы.

          Но, как долго и безуспешно пытались убедить депутата Госдумы Наталью Поклонскую, объявившую войну фильму «Матильда» еще до окончания съемок, согласно статье 29, пункт 5 Конституции России, цензура в нашей стране запрещена.

          Режиссер может снять черную, зеленую или серо-буро-малиновую комедию о блокаде или Холокосте, боевик, где положительным героем будет Шамиль Басаев или Адольф Гитлер, да и в принципе любой нарушающий все морально-этические нормы и Уголовный кодекс фильм. Запретить ему снимать нельзя – тем более не на государственные, а на собранные краудфандингом деньги. Цензура запрещена без каких-либо исключений.

          А вот после окончания работы в действие вступают совсем другие законы и нормы. Могут вмешаться правоохранительные органы, если фильм действительно нарушает одну из статей УК. Может не выдать прокатную лицензию Министерство культуры.

          Но куда более эффективным способом борьбы с подобными «шутниками» является не запрет со стороны власти, а общественный бойкот – причем не только картины и режиссера, но и согласившихся играть в этом фильме актеров.

          Собственно, один пример удачного бойкота уже есть: это провал в прокате комедии «8 лучших свиданий» с украинским актером Владимиром Зеленским, активным спонсором карательной операции украинских войск в Донбассе. С тех пор Зеленский в российских фильмах не снимался.

          Есть и неудачные примеры – звезда «Левиафана» Алексей Серебряков регулярно выступает с русофобскими заявлениями, но активно сниматься в кино ему это совершенно не мешает.

          В любом случае, запретить фильм «Праздник» до того, как он будет полностью готов, невозможно, и вряд ли даже самые активные противники кощунственных комедий будут предлагать пересмотреть Конституцию.

          Наносить телесные повреждения режиссеру – уголовно наказуемо.

          Бойкот – вполне законно. 


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