Актриса Кожевникова возмутилась планами снять комедию о блокадном Ленинграде

Российская актриса Мария Кожевникова возмущена идеей режиссера Алексея Красовского снять черную комедию о блокадном Ленинграде.

«Нелюдь! Считаю, что министерство культуры должно вмешаться! Мой Дед пережил блокаду, какая комедия???! Как таких ... земля носит?!» – написала Кожевникова в Twitter.

Напомним, ранее в субботу стало известно, что режиссер Алексей Красовский начал сбор средств на съемки черной комедии «Праздник» о блокадном Ленинграде.

Это история о событиях 31 декабря в блокадном Ленинграде в доме Воскресенских, живущих «на особом положении». Режиссер называет проект «местами черной, но чаще светлой и новогодней комедией».

По предварительным данным, в фильме снимутся Ян Цапник, Павел Табаков и Алена Бабенко.