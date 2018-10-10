В России запланировали снять черную комедию о блокаде Ленинграда

Режиссер Алексей Красовский решил снять черную комедию «Праздник» о блокадном Ленинграде; он уже начал сбор средств на реализацию задумки.

Сбор средств на съемки фильма объявлен на краудфандинговой платформе Planeta.ru.

История будет разворачиваться 31 декабря в блокадном Ленинграде в доме Воскресенских, живущих «на особом положении». Персонажи – «шесть человек и курица, которую некому приготовить», так как кухарку «забрали из-за тяжелых времен».

Ситуация усугубляется тем, что сын Воскресенских привел голодную девушку, а старшая дочь – незнакомого мужчину, за которого собирается замуж.

«До Нового года остались считанные минуты, а количество проблем растет снежным комом», – говорится в описании.

Красовский назвал свой проект «местами черной, но чаще светлой и новогодней комедией». Он добавил, что сбор средств ведется на краудфандинговой платформе, так как «большие студии» не захотели рисковать из-за сочетания тем блокады и «сатиры».

Съемки планируется начать осенью и завершить зимой.

По предварительным данным, в фильме снимутся Ян Цапник, известный по роли в фильме «Гоголь. Вий», а также сын Олега Табакова Павел Табаков и заслуженная артистка России Алена Бабенко.

Алексей Красовский дебютировал в качестве режиссера в 2011 году с сериалом «Откровения». В 2016 году вышел его первый полнометражный фильм – «Коллектор» с Константином Хабенским в главной роли.