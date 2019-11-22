Во Владимирской области уволили установившего столбы на дороге чиновника

Во Владимирской области уволили чиновника, ответственного за появление опор линий электропередач на трассе в Гороховецком районе Владимирской области.

«По поручению губернатора области В.В. Сипягина проведена внутренняя проверка, по результату которой принято решение об увольнении директора филиала ГУП «ДСУ-3» «Вязниковской ДРСУ», – сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области Алексей Косилов, передает «Говорит Москва».

Видео, где сняты две опоры ЛЭП на трассе во Владимирской области, было опубликовано в Сети. Позже столбы убрали.

Ранее сообщалось, что строительство первого участка платной трассы Москва – Казань (от Москвы до Владимира) начнется во втором полугодии 2020 года.

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