Определены сроки начала строительства первого участка трассы Москва – Казань

Строительство первого участка платной трассы Москва – Казань (от Москвы до Владимира) начнется во втором полугодии 2020 года, сообщил вице-премьер Максим Акимов.

«В не менее грандиозную историю мы включаемся со следующего года, приступая к строительству М-12 - магистрали Москва – Казань. Вчера я доложил президенту страны, Путину Владимиру Владимировичу, о том, что со следующего года открывается полноценное финансирование и со второго полугодия мы начинаем стройку от Москвы до Владимира», – передает ТАСС слова Акимова на заседании правительственной комиссии по транспорту в рамках выставки «Транспортная неделя-2019».

Напомним, 1 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев окончательно одобрил строительство транспортного мегапроекта – автомобильной дороги Москва – Казань, входящей в международный транспортный коридор Европа – Западный Китай.

В свою очередь в Минтрансе сообщили, что строительство трассы обойдется в 730 млрд рублей. Как заявил Агеев дорога будет полностью готова к 2027 году.