В Кремле назвали цель «шпионского скандала» в Сербии

«Шпионский скандал» в Сербии призван омрачить предстоящий визит президента республики Александра Вучича в Россию, однако сделать это не удастся, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Мы подтверждаем подготовку к этому визиту, мы ждем этот визит, считаем его очень важным», – приводит его слова ТАСС.

Вучич приедет в Россию 4 декабря.

Представитель Кремля отметил, что «существуют определенные стороны, которые хотели бы заранее омрачить этот визит». «Мы убеждены, что у этих сторон это не получится, и визит будет содержательным, продуктивным и еще раз продемонстрирует партнерский характер отношений между Россией и Сербией», – подчеркнул Песков.

Напомним, болгарский журналист Христо Грозев опубликовал видео, на котором якобы запечатлена «вербовка агентов российскими шпионами». Утверждалось, что одним из героев ролика будто бы является неизвестный офицер сербской армии, а вторым – представитель военного атташата России в Сербии.

При этом сербские СМИ писали, что человек, запечатленный на резонансном видео, является частным предпринимателем. По их информации, запись могла быть сделана сотрудниками одной из спецслужб Румынии, действовавшей под покровительством США.

Источник в сербских спецслужбах заявлял, что ситуация является попыткой подорвать российско-сербские отношения со стороны Запада.

В четверг Вучич заявил, что сотрудники Агентства информационной безопасности Сербии знали о деятельности в стране российского разведчика, однако не они сняли на видео его встречу с отставным сербским подполковником, которое впоследствии было размещено в интернете. Он подчеркнул, что у России и Сербии отличные отношения, и напомнил, что Москва оказывает Белграду поддержку в международных делах и вооружении армии.

Как подчеркивали в Кремле, отношения Москвы и Белграда носят настолько особенный характер, что никакие скандалы с якобы вербовкой сербского офицера не могут на них повлиять.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «шпионский скандал» в Сербии перед контактами на высшем уровне является «провокационной историей».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто и как снял эту видеозапись и как это повлияет на отношения Москвы и Белграда.

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