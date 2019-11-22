Вучич высказался о «шпионском скандале» в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал «шпионский скандал» с Россией, а также заявил, что спецслужбы Австрии, Болгарии и Германии действовали против территориальной целостности Сербии.

Вучич рассказал, что Сербия не раз «фиксировала на фото, видео и аудио контакты» заместителя военного атташе по вопросам обороны при посольстве России подполковника Георгия Клебана, а также других сотрудников российских служб безопасности с сербскими военными, передает РИА «Новости».

В случае Клебана зафиксированы 10 контактов с тремя «конспиративными источниками», трижды россиянин передавал деньги. Собрана информация и о «контактах иных лиц с другими девятью» военными Сербии.

Вучич рассказал, что СМИ опубликовали видеозапись встречи с сербским подполковником в отставке с инициалами З.К., за которым местные спецслужбы следили еще с 2012 года, поскольку З.К. попался на контактах с хорватской контрразведкой.

При этом полученное СМИ видео сняли не сотрудники Агентства информационной безопасности Сербии, передает ТАСС.

Как заявил Вучич, за встречей Клебана и З.К. следили и некие другие лица, которым удалось скрыться.

Вучич заверил, что Сербия считает Россию «братской страной». Белград благодарен Москве за международную поддержку.

По словам президента Сербии, для посла России Александра Боцан-Харченко, с которым он провел встречу, у него был только один вопрос: «Почему?». Вучич сказал, что «не увидел логики во всем этом».

Вучич также подчеркнул, что его государство столкнулось с «мощной разведывательной деятельностью» и «других стран», порой «это переходит все границы пристойности».

Он заявил, что деятельность сотрудников спецслужб Австрии, Болгарии и Германии была направлена на «разрушение целостности Республики Сербии». Этих лиц больше не подпустят «ни к информации, ни к значительным событиям» в стране, заверил президент.

По его словам, сотрудники иностранных спецслужб «появлялись» в Сербии и общались с населением «в своей военной форме».