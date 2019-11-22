Одесский иерарх призвал Александрийского патриарха не бояться Варфоломея

Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел направил письмо признавшему раскольническую «новую церковь» Украины – так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ) – Александрийскому патриарху Феодору, в котором призвал его «одуматься и выступить в защиту единства канонического православия».

«С глубокой скорбью и большой тревогой мы восприняли весть о том, что вы, ваше Блаженство, 8 ноября сего года за божественной литургией в храме Архангела Михаила в Каире помянули «митрополита Епифания» как «предстоятеля» Украинской церкви и объявили о признании этой псевдоструктуры», – передает РИА «Новости» текст послания.

«И это несмотря на то, что в дни пребывания в Одессе в сентябре 2018 года вы, как и раньше, признавали только одну каноническую Православную церковь во главе с блаженнейшим митрополитом Онуфрием. Как же ваши слова расходятся с делом», – пишет митрополит.

Он выразил удивление в связи с тем, что Александрийский патриарх, имея титул Судии Вселенной, «страха ради иудейска» сдал позиции канонического православия, и вместо того, чтобы выступить в защиту церковного единства, встал на путь разрушения церкви.

«Где же сильный авторитетный голос Александрийского патриарха во время беды и скорби для всего православия? Почему наследник древней церкви апостола Марка, убоявшись сильных мира века сего, предал миллионный православный народ Украины? Неужели вы так сильно боитесь прогневать патриарха Варфоломея и не боитесь так смело пойти против Христа и его Святой церкви?» – задается вопросами митрополит.

По мнению одесского архиерея, глава Александрийской церкви прекрасно понимает, что Константинопольский патриарх попирает каноны и догматы церкви и что «афера с искусственной украинской «автокефалией» направлена на разрушение православия и дестабилизацию межправославных отношений. Решение патриарха Феодора, считает митрополит Агафангел, было поспешным и принято «под влиянием и давлением извне». «Скажите, пожалуйста, всему миру, какой канон дает право объявлять раскольников-самосвятов, не имеющих священного сана, священнослужителями и предоставлять им томос и автокефалию?» – пишет митрополит.

Дарованный «томос» не принес мира Украине, более того, он только усилил вражду и злобу против канонической церкви, отметил митрополит Агафангел. Он напомнил, что в истории те Константинопольские и Александрийские патриархи, которые впадали в ереси и нарушали церковные каноны, «навсегда останутся отступниками от правой веры и предателями Священного предания».

«И сегодня мы наблюдаем открытое вмешательство во внутренние дела церкви, давление на иерархов, чтобы они стали послушными и лояльными в деле приспосабливания церкви к нуждам политики глобализации... Ваше Блаженство, одумайтесь, что Вы делаете! Православие в опасности. Раскол Православной церкви, к огромному сожалению, становится очевидной неизбежностью и историческим фактом», – призывает представитель УПЦ.

Напомним, во вторник на литургии на Кипре патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II помянул главу «Православной церкви Украины» (ПЦУ).

После богослужения патриарх Феодор получил письмо с изображением фрески «Поцелуй Иуды».

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