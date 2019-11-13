Александрийский патриарх получил «поцелуй Иуды» за признание раскольников из ПЦУ

Александрийский патриарх Феодор, помянувший на литургии в кипрском Лимассоле главу украинских раскольников Епифания, после богослужения получил письмо с изображением фрески «Поцелуй Иуды», сообщил православный блогер Александр Вознесенский.

Ранее Элладская церковь и Александрийский патриархат признали так называемую «Православную церковь Украины» (ПЦУ), они внесли имя главы ПЦУ Епифания в свои диптихи. При этом патриарх Феодор в сентябре 2018 года посещал Одессу, где поддержал каноническую Украинскую православную церковь и призывал верующих УПЦ «держаться митрополита Киевского Онуфрия».

«Феодор, несмотря на просьбы кипрского священства, помянул лично на литургии Епифания в Лимассоле. После этого все епископы и священники получили конвертик, где была распечатана эта картинка (фрагмент фрески «Поцелуй Иуды»), с надписью: «Онуфрий – митрополит, Епифаний – раскольник, Феодор – Иуда». Епископы и часть священников получили конвертики прямо в алтаре», – написал Вознесенский в Facebook, приложив фото изображения и самого письма.

Как отметил Вознесенский, глава Александрийской церкви проигнорировал настойчивую просьбу митрополита Лимассольского Афанасия (Кипрская церковь) не поминать за богослужением Епифания.

Напомним, во вторник на литургии на Кипре патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II помянул главу «Православной церкви Украины» (ПЦУ).

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