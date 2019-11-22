Эксперт: Губернатор Левченко занимается личными проблемами, а не проблемами людей

«Губернатор не смог обуздать стихийные бедствия, его семью постоянно сопровождали коррупционные скандалы. Очевидно, Левченко не способен что-то делать», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя продолжающуюся волну критики в адрес губернатора Приангарья Сергея Левченко.

«На пути к власти нынешний глава Иркутской области обвинял действующего на тот момент губернатора Сергея Ерощенко в том, что тот не решает заранее постоянные проблемы региона – лесные пожары и подтопления, – напомнил профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев. – Постоянно тыкали носом: «Смотрите – тайга горит, паводки идут. Неужели мы не знаем, что бывает в нашем регионе, опять не готовы?». Козыряли тем, что в советское время принимались меры для борьбы с пожарами, возводили дамбы от угрозы подтоплений – сейчас нет всего этого. Также Левченко обвинял предшествующую власть в коррупции».

Однако, по словам собеседника, за все годы правления самого Сергея Левченко (руководящего областью с 2015 года) темпы лесных пожаров и наводнений в Иркутской области лишь увеличивались.

«Он не смог не только обуздать стихийные бедствия, а совсем запустил ситуацию. Его семью постоянно сопровождали коррупционные скандалы, а также скандалы между мэрами городов и самим Левченко, потому что он постоянно недодает денег в муниципалитеты, которые выделялись раньше», – констатировал Матвейчев.

Сначала был, так скажем, медовый месяц, продолжил эксперт. Люди считали – ладно, дайте ему срок, пусть год-два поработает. Затем пошли жалобы на те или иные проблемы на прямых линиях с президентом.

«Когда Владимир Путин давал соответствующие поручения, они не выполнялись. Посланные правительством эмиссары отмечали, что в регионе ничего не меняется. Очевидно, Левченко не способен что-то сделать», – заключил Олег Матвейчев.

Напомним, ранее в публикациях в федеральной и региональной прессе, журналисты и политологи не раз обращали внимание на то, что от администрации Сергея Левченко не поступает помощь пострадавшим от подтоплений в Иркутской области летом 2019 года.

В частности, издание «Иркутск сегодня» констатировало, что управленческую слабость руководства региона не может нивелировать даже хорошая наполняемость бюджета.

«Наводнение подтвердило простую истину – в регионе не отлажены даже системы предупреждения об опасных природных явлениях, – приводит источник слова политического обозревателя Галины Солониной. – В критической ситуации люди оказываются брошенными на произвол судьбы. И те 25 погибших во время наводнения в Тулуне – это жертвы управленческого хаоса, а не стихии».

Не сыграла на пользу имиджу губернатора Левченко и не первый год тянущаяся история вокруг иркутской фирмы по ремонту лифтов «Звезда», не раз получавшей крупные штрафы за срывы контрактов и аффилированной с сыном главы Приангарья. Сейчас Следственный комитет арестовал директора этого сомнительного ООО, расследование уголовного дела продолжается.

«Фирма с уставным капиталом 10 тысяч рублей, связанная с семьей Левченко, получила более полумиллиарда рублей по госконтракту на замену лифтов. Примечательно, что компания не имела никакого опыта работ в данной сфере. Директором фирмы был Олег Хамуляк, помощник Левченко – сына. А учредителем – Андрей Ядришников, юрист ЗАО «Стальконструкция» (семейный бизнес Левченко). Последние журналистские расследования говорят о том, что «Звезда» – лишь верхушка айсберга под названием «семейный бизнес Левченко», в котором задействованы многие люди, близкие губернатору. А ниточки разветвленной сети ведут куда-то в офшор на Кипре», утверждает «Иркутск сегодня».