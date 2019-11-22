Оператор «Северного потока – 2» оценил новые попытки Киева помешать строительству газопровода

Решение Копенгагена по «Северному потоку – 2» основано на тщательной экологической экспертизе, сообщил оператор проекта компания Nord Stream 2 AG, комментируя новые попытки Киева помешать строительству газопровода.

«Решение Датского энергетического агентства о выдаче разрешения на строительство основано на тщательной оценке воздействия на окружающую среду, а также заявлениях экспертов из Дании и широких консультациях как на национальном, так и на международном уровнях», – уточнили в компании, передает РИА «Новости».

Ранее министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Киев попытается оспорить решение датских властей, которые позволили прокладывать «Северный поток – 2» в своих водах. При этом чиновник пояснил, что при оспаривании решения Киев может использовать экологический аспект.

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