США собрались получить готовый к бою гиперзвук в 2022 году

Появление у США гиперзвукового оружия в «начальной боевой готовности» ожидается в 2022 году, сообщил глава командования материально-технического обеспечения ВВС США генерал Арнольд Банч.

Банч сообщил, что «идут две программы»: Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW, аббревиатура произносится как «hacksaw» – «ножовка») и Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW, «arrow» – «стрела»), передает ТАСС.

Генерал заявил, что уже идут исследования, проводится «работа с DARPA» – управлением Пентагона по перспективным исследованиям.

В Пентагоне считают, что один или оба проекта «достигнут начальной боевой готовности» в 2022 году.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что к моменту появления у ведущих армий мира гиперзвукового оружия у России уже появится что-то более новое.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехах России в разработке гиперзвукового оружия (ракета «Циркон»).