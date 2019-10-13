Путин сказал, что будет делать Россия после появления гиперзвука у других стран

К моменту появления у ведущих армий мира гиперзвукового оружия у России уже появится что-то более новое, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic в преддверии визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию.

По словам Путина, Россию не может не беспокоить ситуация, связанная с международной стратегической стабильностью и безопасностью. В 2002 году, напомнил президент, отметив, что действующий американский лидер Дональд Трамп «здесь ни при чем», США вышли из договора по ПРО, который являлся «краеугольным камнем всей системы стратегической безопасности в мире, потому что он ограничивал возможности создания противоракетной обороны для обоих государств», передает РИА «Новости».

Смысл тех договоренностей заключался в том, чтобы ни у одной из сторон не возникало иллюзий, что она может победить в ядерной войне, пояснил Путин.

«Они вышли из этого договора, стараясь обеспечить себе явные преимущества стратегические, полагая, что у них такой зонтик будет, а у России не будет. И таким образом будет очень уязвима, а Соединенные Штаты и их территория при этом получат вот такое прикрытие в виде системы противоракетной обороны», – сказал президент.

Путин добавил, что еще тогда сказал американским коллегам, «что мы еще не знаем, как будет работать эта система, и тратить десятки миллиардов на нее не будем, но мы должны будем соблюдать стратегический баланс».

И тогда Россия создала другое оружие, которого пока нет ни у кого в мире, продолжил Путин. «Это ракетные комплексы, которые летят не по баллистической траектории, а по настильной траектории. Но с гиперзвуковой скоростью. Гиперзвукового оружия пока тоже ни у кого нет. Но появится, конечно, в ведущих армиях мира, безусловно, тоже появится. Но и у нас к этому времени тоже кое-что появится. Я уже знаю что, над чем наши ученые, конструкторы и инженеры работают», – подчеркнул президент.

При этом он отметил, что это привело к определенной гонке вооружения. «Это уже состоявшийся факт, к сожалению, это так», – добавил президент.

В этом же интервью Путин выразил надежду, что второй холодной войны не будет. Однако, по его мнению, даже в случае ее начала Россия будет затронута в ней в наименьшей степени благодаря передовым вооружениям.

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