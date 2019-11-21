США объяснили свое отношение к российскому газу в Европе

Замглавы минэнерго США Марк Менезес рассказал, почему Вашингтон пытается помешать реализации проектов газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

Менезес выступил на конференции в Вашингтоне, которая была посвящена 25-летней годовщине подписания контракта на разработку блока месторождений Азери – Чираг – Гюнешли (АЧГ) на шельфе Каспия,

Замминистра заявил, что российский газ, «разумеется, может и должен оставаться частью диверсифицированных источников энергии в Европе», передает РИА «Новости».

США, как он заявил, стремятся к «укреплению независимости, суверенитета и энергетической безопасности» стран Европы и поэтому призывают к большей «диверсификации». Для этого Вашингтон поддерживает как торговлю собственными энергоресурсами, так и усилия Европы по «повышению конкурентоспособности ее энергетических рынков».

Именно таким подходом минэнерго США объясняет борьбу против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». По мнению Вашингтона, данные проекты снизят «диверсификацию» и дадут Москве «больше рычагов влияния в Европе».

США заявили, что «энергоносители никогда нельзя использовать как средство политического давления или как угрозу коллективной безопасности союзников и партнеров» Вашингтона.

Менезес назвал «доступ к надежным, стабильным и доступным энергопоставкам» основным вопросом нацбезопасности любого государства, включая США.

Вашингтон посетовал на то, что в Европе 11 стран «зависят от поставок российского газа», на долю которого приходится 75% их импорта. США призвали к «сокращению этой зависимости».

Разработка АЧГ, по мнению минэнерго США, должна способствовать противостоянию «антиконкурентному поведению России».

Напомним, в Европе российский трубопроводный газ на 20–30% дешевле американского СПГ.

Глава Минэнерго России Александр Новак заявлял, что поставки по «Северному потоку – 2» могут начаться уже в 2019 году. Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что газопровод заработает только в середине 2020 года.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД