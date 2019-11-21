Россия отреагировала на угрозы США в адрес Египта за покупку Су-35

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что угрозы санкций США в адрес Египта за покупку российских истребителей являются проявлением агрессивного поведения.

Захарова отметила, что Москва обратила внимание на прямые угрозы официальных представителей руководства США ввести санкции в отношении Египта за то, что он рассматривает возможность купить российские Су-35, передает РИА «Новости».

«Это очередной пример агрессивного поведения. К сожалению, это нынешний стиль Вашингтона», – пояснила представитель ведомства.

По ее словам США «изо всех сил» стараются помешать развитию связей России с другими странами, в том числе военному сотрудничеству.

«Как мы понимаем, те идеологи, которые стоят за этой концепцией в Вашингтоне, пытаются убить двух зайцев: с одной стороны, навредить России, сорвать сделки, а заодно навязать зарубежным покупателям свое американское оружие», – заключила Захарова.

Напомним, США предупредили Египет о возможных негативных последствиях приобретения у России истребителей Су-35, после этого Госдепартамент Соединенных Штатов пригрозил Египту санкциями за покупку самолетов у России.

Военный эксперт Игорь Коротченко в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что угрозы в адрес суверенных государств в такой ситуации являются наглядным примером неспособности США конкурировать с российской военной техникой в честной борьбе.