Эксперт предсказал ответ Египта на угрозы США из-за покупки Су-35

«Угрозы в адрес суверенных государств в связи с их намерением закупать российское оружие являются наглядным примером того, что у США нет никаких шансов конкурировать с ним на равных в честной борьбе», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Так он прокомментировал то, что США предостерегают Египет от покупки российских истребителей Су-35.

Идущие из Вашингтона угрозы наложить санкции на Египет в случае покупки Су-35, «являются наглядным примером недобросовестной конкуренции», подчеркнул главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко.

Ранее стало известно, что США предупредили Египет о возможных негативных последствиях приобретения у России истребителей Су-35. Как сообщила The Wall Street Journal, госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер в письме министру обороны и военной промышленности Египта генерал-полковнику Мухаммеду Заки предупредили: «Новые крупные сделки с Россией по поставкам вооружений как минимум затруднят будущие транзакции между США и Египтом в этой сфере, а также помощь в области безопасности».

Американское издание приводит слова представителя Госдепартамента, который на условиях анонимности сообщил, что предполагаемая сделка между Египтом и Россией может повлечь за собой наложение на Каир санкций со стороны Вашингтона.

По мнению Wall Street Journal, письмо главы Пентагона было направлено министру обороны и военной промышленности Египта на фоне визита в Каир министра обороны России Сергея Шойгу. В понедельник Шойгу прибыл в Каир для участия в четвертом заседании совместной российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству. В ходе визита Россия предложила Египту помощь в укреплении обороноспособности страны.

«США прибегают к угрозам, шантажу, запугиваниям – недавно мы наблюдали подобную ситуацию на примере с Турцией, – напомнил Коротченко. – Несмотря на давление, несмотря на запугивания Анкары, несмотря на обещания Трампа инвестировать 100 млрд долларов в турецкую экономику, президент Турции Эрдоган заявил, что не намерен отказываться от закупок С-400. Более того, Турция планирует закупить вторую партию этих систем. Аналогичная ситуация с Египтом. Египет в предшествующие годы укрепил свою национальную безопасность масштабными закупками российского оружия. Сейчас настало время для очередного контракта по Су-35. США пытается его сорвать».

Коротченко прогнозирует, что Египет не подастся на давление, и попытки США каким-то образом повлиять на египетские власти окончатся безуспешно. «Тем более только что в Египте прошло совместное российско-египетское учение по противовоздушной обороне «Стрела дружбы – 2019», в ходе которого российские и египетские зенитчики отработали сценарий отражения атаки аналогичной той, которая имела место в Саудовской Аравии. Удары наносились низковысотными, малозаметными ударными беспилотниками и крылатыми ракетами», – отметил Коротченко.

Российские системы «Бук-М2» и «Тор-М2», которые находятся на вооружении армии Египта, отлично справились с поставленной задачей, констатировал военный эксперт. Все цели, которые имитировали налет, аналогичный атаке на саудовские НПЗ, были поражены, констатировал Коротченко. Добавим, что с египетской стороны использовались и другие, ранее закупленные у России вооружения: ПЗРК «Игла» и зенитные самоходные установки «Шилка».

«Это еще раз показывает надежность и эффективность российского оружия – как ПВО, так и авиации», – отметил Коротченко. На вооружении ВВС Египта сейчас находятся истребители МиГ-29М, транспортно-десантные вертолеты Ми-8, разведывательно-ударные вертолеты Ка-52. «Авиастроение и производство техники для сил ПВО – сферы, где Россия удерживает пальму первенства, ничуть не уступая американцам, европейцам. Поэтому, я думаю, выбор Египта в пользу Су-35 – лучший выбор из того, что есть сегодня на авиационном рынке», – констатировал Коротченко.

«Наша политика в отношении поставок оружия Египту преследует только одну цель – укрепление национальной безопасности и обороны страны. Египетские партнеры это видят, ценят, понимают, что в конкурентном преимуществе мы побеждаем американцев. Поэтому делают выбор в нашу пользу. Я думаю, выбор в пользу Су-35 станет очередным подтверждением эффективности российской системы военно-технического сотрудничества с зарубежными странами», – резюмировал Коротченко.

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