Эксперт предсказал ответ Египта на угрозы США из-за покупки Су-35

Взгляд
15 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 11:17  |  vz.ru
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Киев рано обрадовался решению Германии по «Северному потоку – 2»

У «Северного потока-2» появился шанс заработать на полную мощностьФото: Anton Vaganov/Reuters
Германия передумала идти против Газовой директивы ЕС, включив ее в свое законодательство. Поэтому полной победы «Северного потока – 2» не случилось, чему несказанно рады в Киеве. Однако новый закон показал, что немцы не сдадут российский газопровод без боя. Они нашли новую лазейку, которая должна спасти российскую трубу от несправедливого опустошения. Получится ли? Подробности...
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Почему лицо Михалкова вымарали из фильма про Путина

Как бы смешно это не звучало, лицо Никиты Михалкова пострадало в рамках борьбы Украины с русским языкомФото: Сергей Жуков/РИА Новости
Украинская цензура превзошла саму себя. В документальной картине «Свидетели Путина» было замазано лицо Никиты Михалкова − точно так же в некоторых исламских странах поступают с женской «обнаженкой». Тем самым Украина окончательно скатилась в антиутопию «1984», но интересно другое: почему фильм про Путина все-таки был показан на Украине и что теперь чувствует его режиссер − небезызвестный Виталий Манский.  Подробности...
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Кот Виктор оказался сильнее «Аэрофлота»

Кот подставил не только хозяина, но и национального авиаперевозчика РоссииФото: facebook.com/mikhail.galin.7
Обыкновенный домашний кот смог нанести удар по репутации одного из символов России – национального авиаперевозчика «Аэрофлот». А все из-за наказания, вынесенного владельцу животного. Почему это наказание выглядит несправедливым и какие ошибки в глазах общества допустила ведущая авиакомпания страны? Подробности...
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Пророссийская позиция новой власти Молдавии может быть подделкой

Словно герой сериала «Игры престолов», Ион Кику пришел к власти, опираясь на союз двух бывших враговФото: DUMITRU DORU/EPA/ТАСС
У президента Молдавии Додона появилась реальная власть – в стране сформировано подконтрольное ему правительство, которое называют пророссийским. Министром обороны, например, стал генерал, восхищавшийся защитниками ДНР. МИД возглавил дипломат, высказывавшийся за укрепление отношений с Москвой. Однако аналитики полагают, что обольщаться и ждать разворота Кишинева на восток пока рано.  Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Не надо всюду видеть одну сплошную Украину

Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
Постоянное битье себя пяткой в грудь, разрывание рубахи и крики «держите меня семеро, сейчас наши танки вот-вот и все!» – это проблема для нашей внешней политики. Потому что разогревает общественное мнение, когда нужно сохранять голову холодной. Подробности...
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Кто и как создает «русские досье»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Лондонскому шпиону Стилу можно позавидовать – после стольких конфузов он все еще в цене. С другой стороны – на его месте надо быть осторожным, учитывая судьбу основателя «Белых касок» Ле Мезюрье. Тот тоже долго был полезен глобальному начальству. Подробности...

Табу на разговоры о смерти мешают жить

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
Нам всем нужно лечиться от равнодушия. И начинать с малого – внимательности к ближнему. Ближний – это тот, кто сейчас находится рядом с нами. Возможно, именно в этот момент человек нуждается в поддержке или просто добром слове. Подробности...
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      Венеция ушла под воду

      Венеция, знаменитый прибрежный город на северо-востоке Италии, снова оказалась под ударом стихии. На этот раз вода поднялась до рекордных за последние 50 лет значений и затопила исторический центр. На площади святого Марка не осталось ни голубей, ни туристов – уровень воды достиг 1 метра
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      Сборка первого серийного самолета Су-57

      Появились кадры сборки первого серийного истребителя Су-57, проходящей в Комсомольске-на-Амуре на авиазаводе им. Гагарина. Замминистра обороны Алексей Криворучко пообещал, что самолет поступит в ВКС уже к концу года, а в следующем году армия получит еще один такой истребитель
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      На Красной площади прошел марш в честь годовщины парада 1941 года

      На Красной площади в Москве прошел марш в честь 78-й годовщины знаменитого парада 7 ноября 1941 года, который историки считают одним из важнейших эпизодов Великой Отечественной войны. Тогда около 28 тысяч советских солдат прямо с парада отправились на передовую
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          За кормление ребенка грудью мать выгнали из Третьяковки. Допустимо ли вообще публичное грудное вскармливание?
          • Да, безусловно

          • Да, без публичной демонстрации женской груди

          • Нет

          Как падение Берлинской стены изменило мир?
          • В лучшую сторону

          • В худшую сторону

          • Не изменило

          Готовы ли вы переехать в северный регион России?
          • Готов

          • Да, но только при определенных условиях (указать в комментариях)

          • Нет, ни при каких условиях

          • Я уже живу в Арктике

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            Обсуждение: 4 комментария
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              Эксперт предсказал ответ Египта на угрозы США из-за покупки Су-35

                 15 ноября 2019, 10:42
              Фото: mil.ru
              Текст: Анастасия Куликова

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              «Угрозы в адрес суверенных государств в связи с их намерением закупать российское оружие являются наглядным примером того, что у США нет никаких шансов конкурировать с ним на равных в честной борьбе», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Так он прокомментировал то, что США предостерегают Египет от покупки российских истребителей Су-35.

              Идущие из Вашингтона угрозы наложить санкции на Египет в случае покупки Су-35, «являются наглядным примером недобросовестной конкуренции», подчеркнул главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко.

              Ранее стало известно, что США предупредили Египет о возможных негативных последствиях приобретения у России истребителей Су-35. Как сообщила The Wall Street Journal, госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер в письме министру обороны и военной промышленности Египта генерал-полковнику Мухаммеду Заки предупредили: «Новые крупные сделки с Россией по поставкам вооружений как минимум затруднят будущие транзакции между США и Египтом в этой сфере, а также помощь в области безопасности».

              Американское издание приводит слова представителя Госдепартамента, который на условиях анонимности сообщил, что предполагаемая сделка между Египтом и Россией может повлечь за собой наложение на Каир санкций со стороны Вашингтона.

              По мнению Wall Street Journal, письмо главы Пентагона было направлено министру обороны и военной промышленности Египта на фоне визита в Каир министра обороны России Сергея Шойгу. В понедельник Шойгу прибыл в Каир для участия в четвертом заседании совместной российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству. В ходе визита Россия предложила Египту помощь в укреплении обороноспособности страны.

              «США прибегают к угрозам, шантажу, запугиваниям – недавно мы наблюдали подобную ситуацию на примере с Турцией, – напомнил Коротченко. – Несмотря на давление, несмотря на запугивания Анкары, несмотря на обещания Трампа инвестировать 100 млрд долларов в турецкую экономику, президент Турции Эрдоган заявил, что не намерен отказываться от закупок С-400. Более того, Турция планирует закупить вторую партию этих систем. Аналогичная ситуация с Египтом. Египет в предшествующие годы укрепил свою национальную безопасность масштабными закупками российского оружия. Сейчас настало время для очередного контракта по Су-35. США пытается его сорвать».

              Коротченко прогнозирует, что Египет не подастся на давление, и попытки США каким-то образом повлиять на египетские власти окончатся безуспешно. «Тем более только что в Египте прошло совместное российско-египетское учение по противовоздушной обороне «Стрела дружбы – 2019», в ходе которого российские и египетские зенитчики отработали сценарий отражения атаки аналогичной той, которая имела место в Саудовской Аравии. Удары наносились низковысотными, малозаметными ударными беспилотниками и крылатыми ракетами», – отметил Коротченко.

              Российские системы «Бук-М2» и «Тор-М2», которые находятся на вооружении армии Египта, отлично справились с поставленной задачей, констатировал военный эксперт. Все цели, которые имитировали налет, аналогичный атаке на саудовские НПЗ, были поражены, констатировал Коротченко. Добавим, что с египетской стороны использовались и другие, ранее закупленные у России вооружения: ПЗРК «Игла» и зенитные самоходные установки «Шилка».

              «Это еще раз показывает надежность и эффективность российского оружия – как ПВО, так и авиации», – отметил Коротченко. На вооружении ВВС Египта сейчас находятся истребители МиГ-29М, транспортно-десантные вертолеты Ми-8, разведывательно-ударные вертолеты Ка-52. «Авиастроение и производство техники для сил ПВО – сферы, где Россия удерживает пальму первенства, ничуть не уступая американцам, европейцам. Поэтому, я думаю, выбор Египта в пользу Су-35 – лучший выбор из того, что есть сегодня на авиационном рынке», – констатировал Коротченко.

              «Наша политика в отношении поставок оружия Египту преследует только одну цель – укрепление национальной безопасности и обороны страны. Египетские партнеры это видят, ценят, понимают, что в конкурентном преимуществе мы побеждаем американцев. Поэтому делают выбор в нашу пользу. Я думаю, выбор в пользу Су-35 станет очередным подтверждением эффективности российской системы военно-технического сотрудничества с зарубежными странами», – резюмировал Коротченко.

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