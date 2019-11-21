Мединский высказался о проблемах российских киностудий

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Несырьевой экспорт помог российской экономике

Роль несырьевого неэнергетического экспорта в экономике России растетФото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Несмотря на сырьевое проклятие, Россия планомерно расширяет несырьевой товарный экспорт. В Российском экспортном центре обнаружили новый тренд. Несмотря на падение мастодонтов несырьевого экспорта, впервые выстрелили недооцененные товары. Они-то и стали драйверами всего несырьевого экспорта. Какие новые товары Россия научилась неплохо продавать?  Подробности...
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Сдерживание России и Китая ударит бумерангом по Америке

Китай давно уже стоит на американском пути Фото: Public domain
Владимир Путин назвал политику сдерживания Китая и России, которую проводят США, серьезнейшей ошибкой, которая опасна для самих Штатов. Парадоксально, но президент России лучше понимает американские национальные интересы и больше заботится о будущем Америки, чем многие заокеанские политики. Подробности...
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России не нужно останавливаться на легализации свастики

Получить штраф можно было за демонстрацию, например, культового телесериала «Семнадцать мгновений весны» – в нем тоже присутствует свастикаФото: «Семнадцать мгновений весны»,
киностудия имени М. Горького
Госдума избавила законодательство от странной меры, благодаря которой под видом борьбы с фашизмом можно было наказывать людей за распространение заведомо антифашистского контента. Теперь перекосы, выставляющее российское правосудие в странном свете, устранены, но это не значит, что нужно останавливаться на достигнутом. Есть над чем поработать и помимо свастики.  Подробности...
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США поддержат протесты в Иране авианосцем

«Авраам Линкольн» стартовал в сторону Ирана вскоре после нападения дронов на соседнюю Саудовскую АравиюФото: U.S. Navy/Timothy Smith/Reuters
Президент Ирана Роухани объявил о «победе над беспорядками», охватившими страну неделю назад. В организации беспорядков он обвинил США. Однако это официальные данные. О реальной же обстановке в стране, где отключен интернет, неизвестно. Одновременно Пентагон подогнал к иранскому берегу авианосец, а ранее Госдеп выразил бунтующим иранцам свою полную солидарность. Насколько связаны эти события? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Европа и Украина разочарованы друг в друге

Глеб Простаков, журналист
21 ноября Украина буднично празднует шестую годовщину Евромайдана. Спустя шесть лет после этого события число граждан, считающих, что страна движется в неправильном направлении, продолжает расти. Подробности...

Турецкие проблемы стали и российскими

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва вновь пытается спасти Эрдогана. На этот раз тем, что удерживает его от политического самоубийства в Сирии. Причем Кремль тут отнюдь не альтруист – спасая Турцию, он спасает и российский интерес. Подробности...
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Встреча «четверки» России не нужна, но состоится

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Остается один вопрос: чем является уступка Москвы европейским партнерам? Просто личной любезностью Путина по отношению к Меркель и Макрону, или же можно рассчитывать на возврат долга? Подробности...
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      Макет нового плацкартного вагона в натуральную величину показали на ежегодной выставке «Транспорт России», проходящей в московском Гостином дворе. Главная особенность концепта – наличие индивидуального пространства для пассажиров
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      В пятницу арестованного историка Олега Соколова привезли на следственный эксперимент на набережную реки Мойки в Санкт-Петербурге, где, по данным следствия, он пытался утопить отрубленные руки своей убитой молодой невесты
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      На автомобильном салоне в Дубае показали люксовые суперкары

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              Мединский высказался о проблемах российских киностудий

              21 ноября 2019, 15:25

              Текст: Ольга Никитина

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              Министерство культуры России внимательно следит за ситуацией на киностудии «Ленфильм», заявил глава ведомства Владимир Мединский. Министр также объяснил, почему Сергея Зернова освободили от должности генерального директора Киностудии имени Горького.

              «Конфликт между Союзом кинематографистов Петербурга и руководством «Ленфильма» существует. У «Ленфильма», как мы знаем, тяжелое финансовое положение, эта ситуация подробно разбиралась на специально собранном на площадке Минкультуры совете директоров. Работа руководства «Ленфильма» была признана неудовлетворительной со стороны министерства», – приводит его слова РИА «Новости».

              «Мы внимательно анализируем сложившуюся ситуацию, она разбиралась в том числе и на площадке администрации президента», – отметил министр.

              Министр подчеркнул, что «Ленфильм» – это государственное акционерное общество, ответственность за менеджмент которого несет совет директоров. «Гендиректор «Ленфильма» не назначается и не снимается с должности министром культуры. Это прерогатива совета директоров. Если совет директоров сочтет работу директора «Ленфильма» эффективной, разберется, проведет аудит, значит, он продолжит работу. Может, перед ним поставят новые задачи», – добавил он.

              Во вторник Союз кинематографистов Санкт-Петербурга на общем собрании выступил с предложением освободить от должности генерального директора «Ленфильма» Эдуарда Пичугина «как не справившегося с возложенными на него обязанностями». Кроме того, предлагалось провести ротацию состава совета директоров АО «Киностудия «Ленфильм». Помимо этого, деятельность студии предлагалось проверить с помощью аудиторов Счетной палаты.

              Официальный представитель «Ленфильма» во вторник сообщил, что киностудию удивила позиция Союза кинематографистов. Он подчеркнул, что «Ленфильм» проверок не боится», и за последние пять лет их количество приближается к 100. Последняя проверка Счетной палаты в августе 2017 года не выявила существенных нарушений, уточнил представитель киностудии.

              14 ноября глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что киностудии «Ленфильм», которая в настоящее время испытывает финансовые трудности, окажут целый комплекс мер, направленный на ее оздоровление, в том числе посредством реструктуризации задолженности перед ВТБ и возможного предоставления государственной субсидии.

              Кроме того, Мединский заявил, что экс-гендиректора Киностудии имени Горького Сергея Зернова освободили от должности из-за неудовлетворительной работы.

              «Недавно произошли существенные измерения на киностудии имени Горького. В результате долгой процедуры был сменен совет директоров, и уже новый совет директоров, заслушав отчеты гендиректора, причем неоднократно, принял решение, что он работает неудовлетворительно, и гендиректор был отправлен в отставку в установленной законом процедуре», – сказал Мединский.

              Он отметил, что состояние студии на данный момент неудовлетворительное, но новый менеджмент уже полностью включился в работу и проводит аудит.

              «Если бы все-таки реализовался проект по съемкам фильма «Шантарам», там можно было бы без декораций снимать. Там и статистов довольно много проживает без определенного места жительства, никто не знает, кто они и откуда. Мягко скажем, студия находится в запущенном состоянии. Чья это вина? Безусловно, в том числе, и наша. Надо было раньше вмешаться. Будем наводить порядок», – заключил Мединский.

              Новым генеральным директором Киностудии имени Горького осенью 2019 года сроком на пять лет была назначена Юлиана Слащева. При этом Слащева также продолжит занимать должность председателя правления «Союзмультфильма».


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