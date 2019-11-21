Мединский высказался о проблемах российских киностудий

Министерство культуры России внимательно следит за ситуацией на киностудии «Ленфильм», заявил глава ведомства Владимир Мединский. Министр также объяснил, почему Сергея Зернова освободили от должности генерального директора Киностудии имени Горького.

«Конфликт между Союзом кинематографистов Петербурга и руководством «Ленфильма» существует. У «Ленфильма», как мы знаем, тяжелое финансовое положение, эта ситуация подробно разбиралась на специально собранном на площадке Минкультуры совете директоров. Работа руководства «Ленфильма» была признана неудовлетворительной со стороны министерства», – приводит его слова РИА «Новости».

«Мы внимательно анализируем сложившуюся ситуацию, она разбиралась в том числе и на площадке администрации президента», – отметил министр.

Министр подчеркнул, что «Ленфильм» – это государственное акционерное общество, ответственность за менеджмент которого несет совет директоров. «Гендиректор «Ленфильма» не назначается и не снимается с должности министром культуры. Это прерогатива совета директоров. Если совет директоров сочтет работу директора «Ленфильма» эффективной, разберется, проведет аудит, значит, он продолжит работу. Может, перед ним поставят новые задачи», – добавил он.

Во вторник Союз кинематографистов Санкт-Петербурга на общем собрании выступил с предложением освободить от должности генерального директора «Ленфильма» Эдуарда Пичугина «как не справившегося с возложенными на него обязанностями». Кроме того, предлагалось провести ротацию состава совета директоров АО «Киностудия «Ленфильм». Помимо этого, деятельность студии предлагалось проверить с помощью аудиторов Счетной палаты.

Официальный представитель «Ленфильма» во вторник сообщил, что киностудию удивила позиция Союза кинематографистов. Он подчеркнул, что «Ленфильм» проверок не боится», и за последние пять лет их количество приближается к 100. Последняя проверка Счетной палаты в августе 2017 года не выявила существенных нарушений, уточнил представитель киностудии.

14 ноября глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что киностудии «Ленфильм», которая в настоящее время испытывает финансовые трудности, окажут целый комплекс мер, направленный на ее оздоровление, в том числе посредством реструктуризации задолженности перед ВТБ и возможного предоставления государственной субсидии.

Кроме того, Мединский заявил, что экс-гендиректора Киностудии имени Горького Сергея Зернова освободили от должности из-за неудовлетворительной работы.

«Недавно произошли существенные измерения на киностудии имени Горького. В результате долгой процедуры был сменен совет директоров, и уже новый совет директоров, заслушав отчеты гендиректора, причем неоднократно, принял решение, что он работает неудовлетворительно, и гендиректор был отправлен в отставку в установленной законом процедуре», – сказал Мединский.

Он отметил, что состояние студии на данный момент неудовлетворительное, но новый менеджмент уже полностью включился в работу и проводит аудит.

«Если бы все-таки реализовался проект по съемкам фильма «Шантарам», там можно было бы без декораций снимать. Там и статистов довольно много проживает без определенного места жительства, никто не знает, кто они и откуда. Мягко скажем, студия находится в запущенном состоянии. Чья это вина? Безусловно, в том числе, и наша. Надо было раньше вмешаться. Будем наводить порядок», – заключил Мединский.

Новым генеральным директором Киностудии имени Горького осенью 2019 года сроком на пять лет была назначена Юлиана Слащева. При этом Слащева также продолжит занимать должность председателя правления «Союзмультфильма».