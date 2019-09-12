Костин заявил о неспособности «Ленфильма» погасить кредит без помощи государства

ВТБ видит для «Ленфильма» два варианта по погашению кредита, предоставленного банком: либо объявить дефолт, либо просить помощи у властей, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

«В 2013 году был выдан кредит под гарантию российского правительства. К сожалению, не все у них получилось на сегодня, бизнес-план не выполняется. У нас два варианта: либо объявить дефолт и предъявить гарантию российскому правительству, либо ему просить помощь, чтобы эту проблему решить», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что если президент России Владимир Путин поддержит обращение Федора Бондарчука и «Ленфильму» окажут поддержку, то кредит будет погашен. В противном случае погасить его не удастся, считает глава ВТБ.

Речь идет о соглашении «Ленфильма» с ВТБ в 2013 году, по которому банк предоставил студии кредитную линию в размере 1,53 млрд рублей на 10 лет. Режиссер Бондарчук, который возглавляет совет директоров «Ленфильма», попросил Путина предоставить киностудии субсидию на погашение кредита.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко также выразила мнение, что «Ленфильму» нужно оказать эту помощь, так как киностудия самостоятельно не справится.

«Я считаю, что, конечно, государство должно помочь с выплатой этого кредита… Дело в том, что когда «Ленфильму» давали кредит, я была на заседании бюджетного комитета (Госдумы). Мы сразу предупреждали, что они вернуть кредит не смогут», – сказала Драпеко.

Депутат выразила мнение, что финансирование со стороны государства могло бы пройти не в форме кредита, а в форме субсидии или добавочной капитализации.