Путин в пятницу обсудит с Совбезом перспективы развития ВС России

Президент Владимир Путин 22 ноября обсудит с Советом безопасности перспективы развития Вооруженных сил страны до 2030 года, сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент проведет 22 ноября заседание Совета безопасности РФ, на котором планируется рассмотреть перспективы развития Вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны, на период до 2030 года», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также в пятницу Путин проведет совещание с рядом министров для обсуждения текущих экономических вопросов. Кроме того, у него запланирована встреча с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой, которая накануне прибыла с визитом в Россию.