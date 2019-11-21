Защита историка Соколова пожаловалась Бастрыкину на утечки информации

Защита арестованного за убийство историка Олега Соколова подала на имя председателя СК Александра Бастрыкина заявление с жалобой на распространение в Сети и СМИ данных, касающихся расследования, сообщил адвокат ученого Александр Почуев.

Почуев заявил, что «направил ходатайство на имя председателя СК России Бастрыкина о пересечении подобного незаконного раскрытия подробностей следственных действий», передает ТАСС.

Ранее адвокат заявлял о намерении обратиться в СК с ходатайством о следственной тайне. Он приводил в пример видео обысков в доме Олега Соколова, которое появилось на сайте Следственного комитета.

По его мнению, это нарушает равноправие сторон в уголовном процессе, так как «следствие представляет общественности свои доказательства гораздо раньше, чем защита».

Кроме того, Почуев обращал внимание, что в СМИ появляются фотографии и видеозаписи следственных действий.

Напомним, Соколов подозревается в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Историк признался в убийстве и согласился с арестом.

Мотивом преступления он назвал ссору, в ходе которой они оба потеряли контроль, а девушка «превратилась в чудовище». В данный момент Соколов находится в СИЗО «Кресты».

Почуев заявлял, что на поведение ученого могла повлиять Луна.